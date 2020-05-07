Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Enbar muhafazasında faaliyet yürüten şubesi, çok zor insani koşullar içerisinde yaşamlarını idame eden ve acıları artarak devam eden Habbaniye göçmen kampındaki göçmen ailelere yardım dağıttı ve iftar verdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, göçmen ailelere destek sağlama, başta Ramazan ayı olmak üzere yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları bir nebze hafifletme bağlamında Irak Müslüman Alimler Heyeti birim ve şubelerinin insani yardım alanında düzenlediği çalışmalar kapsamında gerçekleşti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yardımların ulaştırıldığı göçmen aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birim ve şubelerinin çalışmalarını takdir ettiler ve devamlı göçmen kamplarındaki göçmenlerin hallerini gözetmeye çalışan ve güçleri oranda ihtiyaçlara cevap veren Irak Müslüman Alimler Heyeti personellerini övdüler.

HEYET Net

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