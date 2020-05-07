Irak’ın Gündeminden (07.05.2020)

Musul Şehrinin Güneyinde Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 1 Ölü 2 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesindeki Ayn El-Cahş köyünde bir yola kimliği belirsiz –IŞİD örgütü olduğu tahmin ediliyor- kişiler tarafından tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde ordu kuvvetleri yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz hafta, Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Zemar nahiyesine bağlı Demiz Ayn Zale mıntıkasında 8 yaşında bir çocuk darp edildikten sonra tecavüz edilip ve katledilmesine tanık olduğu biliniyor.

Tamim Muhafazasında İki Farklı Olay

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde yer alan mıntıkalardan birinde dün akşam saatlerinde bir hükümet polisinin tabancayla intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Türkmen bir siyasinin evine el bombasıyla saldırı düzenlendiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük Polis Kuvvetlerinden bir polisi dün akşam saatlerinde görev esnasındayken tabancasıyla intihar etti. Hangi sebepten dolayı intihar ettiği noktasında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Kaynaklar intihar eden polisin cesedinin Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Sanayi mahallesi yakınlarında bir hendekte güvenlik güçleri tarafından bulunduğunu açıkladı. Söz konusu polisin evli olduğu ve 4 kız babası olduğu gelen bilgiler arasında.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Davet Partisi Kerkük Şubesi yetkililerinden Ammar Kehiye’nin, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Şeyh İbrahim Cami arkasındaki evine kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı ancak ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Musul Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda hükümet görevlilerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Ninova muhafazasının bugün ikinci patlamaya tanık olduğu biliniyor.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Gaziyyel köyü yakınlarında bugün ikindi saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Elektrik Dairesinde çalışan 2 görevlinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz hafta, Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Zemar nahiyesine bağlı Demiz Ayn Zale mıntıkasında 8 yaşında bir çocuk darp edildikten sonra tecavüz edilip ve katledilmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesindeki Ayn El-Cahş köyünde bir yola kimliği belirsiz –IŞİD örgütü olduğu tahmin ediliyor- kişiler tarafından tuzaklanan bombanın ordu kuvvetleri yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Keskin Nişancı Saldırısı: 1 Polis Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından düzenlenen saldırı sonucunda bir polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakfa havzası mıntıkasına bağlı Şeyhi köyünde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından bugün öğle saatlerinde saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Pazartesi günü, Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Behrez nahiyesine bağlı Ceafire mıntıkasındaki denetim noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesinde ordu kuvvetlerinde alay komutanının aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda alay komutanı ile 2 korumasının yaralandığı ifade edilirken Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresindeki bir mıntıkaya kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda biri Haşdi Aşairi komutanlarından olmak üzere 5 ölü veya yaralı olduğu gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2546’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 63 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2546’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 24 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 2878 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 63 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 25 vaka, Bağdat/Resafe 23 vaka, Bağdat/Kerh 9 vaka, Kerkük şehri 1 5 vaka ve Tıb şehri 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 120,604’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Erbil muhafazası 6, Basra muhaafzası 5, Bağdat/ Resafe 4, Bağdat/Kerh 4, Kerbela muhafazası 2, Salahuddin muhafazası 2 olmak üzere 24 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2546, hayatını kaybedenleri sayısı 102, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1626’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Necef Şehrinin Kuzeyinde Bir Evde Yangın Çıktı: 3 Çocuk Yaralandı

Necef muhafazasının merkezi olan Necef şehrinin kuzeyinde bugün akşam saatlerinde bir evde yangın meydana gelmesi sonucunda 3 çocuğun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Necef şehrinin kuzeyinde yer alan Es-Selam daireleri karşısındaki Cemiye mahallesinde bir evde bugün akşam saatlerinde bir yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda 3 çocuğun yaralandığı aktarılırken aynı şekilde ağır maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Kaynaklar, sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının yangının meydana geldiği olay yerine intikal ederek sebebi belli olmayan yangının daha fazla büyümesine engel olduktan sonra yangını söndürdüklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi

HEYET Net

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