Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Tanzanya Alimlerinden ve Davetçilerinden Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, ömrünün büyük bir çoğunluğunu ilme hizmette ve Allah (azze ve celle)’ye davette geçiren ve 13 Ramazan 1441 – 06 Mayıs 2020 Çarşamba günü 72 yaşında hayata gözlerini kapatan Tanzanya Müslüman Alimler Heyeti Başkanı ve Büyük Alimler Heyeti Tanzanya İslami İşler Yüksek Meclisi Üyesi Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini’nin vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah) 1948 yılında Mbeya muhafazasında dünyaya geldi. İlk eğitimini Tanga şehrinde Şemsiyye okulunda aldı. Daha sonra 1983 yılında Mekke şehrindeki Ümmül Kura Üniversitesinde eğitimini tamamladı. Ümmül Kura Üniversitesinde Arap Dili’nde lisans diplomasını aldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın Tanzanya’nın Başkenti Darusselam şehrinde İslam Kültürü adını taşıyan bir cami kurduğu ve yine aynı ismi taşıyan bir okul inşa ettiği açıklandıktan sonra söz konusu okul ve caminin yöneticiliğini de üstlendiği ifade edildi. Okul ve cami ekseninde Tanzanya ve Doğu Afrika’da İslami davet, Arap dili ve İslam kültürü çalışmaları yürüttüğü ifade edilen Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın öte yandan Darusselam Mahkeme Komitesinin üyesi olduğu gibi 2013 yılında Tanzanya Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulmasında çok çaba sarf ettiğine vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Arapça kitapları ve İslami yayınları Arapçadan Tanzanya ve Doğu Afrika sahilinin konuştuğu Swahili diline çevirmesi Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın davet ve telif alanındaki bilinen çalışmalarındandır. Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın tercüme ettiği en önemli kitaplar şunlardır: Ahkamu’s Siyam, Talimu’s Salat, Rahiku’m Mahtum Siyretun Nebeviyye, Ahkamu’l İbadat Ala Devi Kitap ve Sünnet, Kabasat Fi İlmi Davet, Et-Tedabiru’l Vakiye Min Riba.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, İslam ümmeti ve özellikle Doğu Afrika’da onu yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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