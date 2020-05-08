Irak’ın Gündeminden (08.05.2020)

Musul Şehrinin Batısında Çatışma: 4 Ölü veya Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde hükümet kuvvetleriyle silahlı kişiler arasında yaşanan silahlı çatışma sonucunda hükümet kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Ninova Operasyon Komutanlığına dayandırdığı habere göre Musul şehrinin batısında yer alan sağ yakasındaki Ataşat sıra dağlarında hükümet kuvvetleri ile IŞİD örgütü arasında bugün sabah saatlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Söz konusu çatışma sonucunda hükümet kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı çatışmanın meydana geldiği olay yerine askeri takviye ekiplerinin geldiğini açıkladıktan sonra olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin güneyinde yer alan Gaziyyel köyü yakınlarında bir patlama meydana gelmesi sonucunda Elektrik Dairesinde çalışan 2 görevlinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Zemar nahiyesine bağlı Demiz Ayn Zale mıntıkasında 8 yaşında bir çocuk darp edildikten sonra tecavüz edilip ve katledildiği belirtiliyor. Yine Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesindeki Ayn El-Cahş köyünde bir yola kimliği belirsiz –IŞİD örgütü olduğu tahmin ediliyor- kişiler tarafından tuzaklanan bombanın ordu kuvvetleri yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Keskin Nişancı Haşdi Şaabi Milislerini Hedef Aldı: 2 Milis Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda yer alan bir köyde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişlerine Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusuna 25 km uzaklıkta yer alan Şervin köyünde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından bugün öğle saatlerindee Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ve Haşdi Aşairi milislerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan keskin nişancıyı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakfa havzası mıntıkasına bağlı Şeyhi köyünde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından saldırı düzenlenmesi sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Erbil Şehrinde Silahıyla Kardeşini Yaralayan Polis İntihar Etti

Erbil muhafazasının merkezi olan Erbil şehrinin doğusunda bir polisin bugün sabah saatlerinde kardeşini silahla yaraladıktan sonra silahıyla intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Erbil şehrinin doğusunda yer alan Haci Murat camii yakınlarında bir polis kardeşini silahıyla yaraladıktan sonra intihar etti.

Kaynaklar, olayın altında sosyal problemlerin yattığını açıkladı. Olay yerine gelen ambulans araçları yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, intihar eden polisin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2603’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 60 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2603’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 2 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği ifade edildikten sonra 35 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 3057 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 60 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 12 vaka, Bağdat/Resafe 12 vaka, Bağdat/Kerh 19 vaka, Meysan muhafazası 9 vaka, Diyala muhafazası 1 vaka, Salahuddin muhafazası 2 vaka, Zi Kar muhafazası 2 vaka ve Tıb şehri 3 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 122,941’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe ve Tıb bölgelerinden olmak üzere 2 hastanın hayatını kaybettiği ve 35 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2603, hayatını kaybedenleri sayısı 104, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1661’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

17 total views, 3 views today