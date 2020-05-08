Tanzanya Alimlerinden ve Davetçilerinden Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, ömrünün büyük bir çoğunluğunu ilme hizmette ve Allah (azze ve celle)’ye davette geçiren ve 72 yaşında vefat eden Tanzanya Müslüman Alimler Heyeti Başkanı Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, ömrünün büyük bir çoğunluğunu ilme hizmette ve Allah (azze ve celle)’ye davette geçiren ve 13 Ramazan 1441 – 06 Mayıs 2020 Çarşamba günü 72 yaşında hayata gözlerini kapatan Tanzanya Müslüman Alimler Heyeti Başkanı ve Büyük Alimler Heyeti Tanzanya İslami İşler Yüksek Meclisi Üyesi Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah) 1948 yılında Mbeya muhafazasında dünyaya geldi. İlk eğitimini Tanga şehrinde Şemsiyye okulunda aldı. Daha sonra 1983 yılında Mekke şehrindeki Ümmül Kura Üniversitesinde eğitimini tamamladı. Ümmül Kura Üniversitesinde Arap Dili’nde lisans diplomasını aldı.

Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah) Tanzanya’nın Başkenti Darusselam şehrinde İslam Kültürü adını taşıyan bir cami kurdu ve yine aynı ismi taşıyan bir okul inşa etti. Söz konusu okul ve caminin yöneticiliğini yaptı. Okul ve cami ekseninde Tanzanya ve Doğu Afrika’da İslami davet, Arap dili ve İslam kültürü çalışmaları yürüttü. Öte yandan Darusselam Mahkeme Komitesinin üyesi olduğu gibi 2013 yılında Tanzanya Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulmasında çok çaba sarf etti.

Arapça kitapları ve İslami yayınları Arapçadan Tanzanya ve Doğu Afrika sahilinin konuştuğu Swahili diline çevirmesi Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın davet ve telif alanındaki bilinen çalışmalarındandır. Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini (rahimehullah)’ın tercüme ettiği en önemli kitaplar şunlardır: Ahkamu’s Siyam, Talimu’s Salat, Rahiku’m Mahtum Siyretun Nebeviyye, Ahkamu’l İbadat Ala Devi Kitap ve Sünnet, Kabasat Fi İlmi Davet, Et-Tedabiru’l Vakiye Min Riba.

Allah (azze ve celle) Şeyh Süleyman bin İmran El-Kilimini’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, İslam ümmeti ve özellikle Doğu Afrika’da onu yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

14 Ramazan 1441

07 Mayıs 2020

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