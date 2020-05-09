Irak’ın Gündeminden (09.05.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeydoğusunda Silahlı Aşiret Kavgası: 1 Ölü 1 Yaralı

Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan mıntıkalardan birinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Huseyniye mıntıkasında bugün sabah saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ı Babil muhafazasına bağlayan otobanda geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen kaza sonucunda bir güvenlik unsurunun hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın güneyinde bir güvenlik unsurunun aracının altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda söz konusu kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Belediyat mıntıkasında bir adam işten evine döndüğü zaman eşi, annesi ve 3 çocuğunu öldürülmüş olarak gördü.

Salahuddin Muhafazasında Patlama: Güvenlik Güçlerinden 5 Kişi Yaralandı

Salahuddin muhafazasında yer alan mıntıkalardan birinde bugün öğle saatlerinde hükümet kuvvetlerinin operasyon düzenlediği esnada meydana gelen patlama sonucunda hükümet kuvvetlerinden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı ortak kuvvetler bugün öğle saatlerinde Salahuddin muhafazasına bağlı Süleyman Bek mıntıkasında operasyon düzenlediği esnada bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda hükümet kuvvetlerinden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiklerini açıkladı.

Salahuddin muhafazasının geçtiğimiz Cumartesi günü, Salahuddin Operasyon Bölgesi kapsamında yer alan Mekişifiye mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 19 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine aynı gün Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Yesrib nahiyesindeki Tel Zeheb köyünde Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2679’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 76 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2679’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 3 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği ifade edildikten sonra 41 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 3106 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 76 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 17 vaka, Bağdat/Resafe 25 vaka, Bağdat/Kerh 10 vaka, Meysan muhafazası 1 vaka, Vasit muhafazası 1 vaka, Salahuddin muhafazası 1 vaka, Enbar muhafazası 2 vaka ve Tıb şehri 19 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 124,920’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada 41 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2679, hayatını kaybedenleri sayısı 107, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1702’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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