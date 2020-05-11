Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, El-Kazimi hükümeti ve önceki hükümetler gibi ülkedeki barışçıl halk gösterilerine baskı uygulanması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1424 Sayılı Açıklama) El-Kazimi Hükümeti ve Önceki Hükümetler Gibi Barışçıl Gösterilere Baskı Uygulanması

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri, hakim partiler ve mezhepçi milisler tarafından Iraklıların canları hasat edilmeye ve kanları dökülmeye devam etmektedir. Bugün yaşanan tehlikeli olay, yaklaşık iki gün önce sekizinci hükümetin konumu ve bu hükümetin otoriter partilerin ve milislerin anlaşmasının bir ürünü olması itibariyle nasıl Iraklıların umutlarını ve isteklerini öldüren yolun tamamlayıcısı olduğunu hakkında açıklamamızda zikrettiklerimizi doğrulamaktadır.

El-Kazimi ve hükümeti, bunu demir ve ateşle doğrulamaktadır. Tutuklanan göstericileri serbest bırakacağı kararıyla övünen El-Kazimi, göstericilerden tutukluları serbest bırakmak yerine hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler meşru haklarının gerçekleşmesini talep eden barışçıl göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve orantısız güç kullanmaktadır.

Başkent Bağdat, Nasiriye ve Irak’ın diğer şehirlerinde bugün göstericilerin kasıtlı bir şekilde hedef alınması, bu kişilerin Iraklıların boyunlarına musallat olmasından, ülkenin ve halkın geleceği üzerinde tahakküm kurmasından beri nihayeti olmayan kara suç planlarının devam ettiği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu El-Kazimi hükümetinin yanlış yolu düzeltmek, eskilerin hatalarını bir daha yapmayarak bu hataları aşmak için gelmediği baskıcı siyasi çalışmaları muhafaza etmek, siyasi çalışmalara güven bağışlayan partilerin çıkarlarını korumak geldiğinin kesin bir delilidir. Aynı şekilde içerden ve dışardan destekçilerinin, binlerce barışçıl göstericinin öldürülmesine, yaralanmasına, tutuklanmasına ve kaçırılmasına sebep olanların adalet karşısına çıkartmak yerine kendilerine çizilen yoldan yürüdüklerini tespit etmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, yasal haklarını talep etmek için ayaklanan Iraklı halk göstericilerini, Ekim devrimi çalışmalarını devam ettirme, amaçlarına ulaşıncaya dek faaliyetlerini ve çalışmalarını artırma tercihlerini tebrik ediyoruz. Bu çalışmalara destek vermek ve yanında yer almak, hükümetin vaatlerine ve aldatıcı mühletlerine aldanmamak, orada burada bazı safları aldatan veya çeşitli hedeflerden dolayı kendilerini aldatan yalanlarını devam ettirmelerine fırsat vermemek için herkesi gücü yettiği oranda çaba sarf etmeye davet etmekteyiz.

Genel Sekreterlik

17 Ramazan 1441

10 Mayıs 2020

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