Irak Müslüman Alimler Heyeti Hükümetin Yalan Vaatlerine Güvenmemeye Çağırdı ve Gösterilere Devam Etme Kararını Sürdüren Göstericileri Tebrik Etti

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, El-Kazimi hükümeti ve önceki hükümetler gibi ülkedeki barışçıl halk gösterilerine baskı uygulanması hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Hükümete bağlı güvenlik güçleri, hakim partiler ve mezhepçi milisler tarafından Iraklıların canları hasat edilmeye ve kanları dökülmeye devam etmektedir. Bugün yaşanan tehlikeli olay, yaklaşık iki gün önce sekizinci hükümetin konumu ve bu hükümetin otoriter partilerin ve milislerin anlaşmasının bir ürünü olması itibariyle nasıl Iraklıların umutlarını ve isteklerini öldüren yolun tamamlayıcısı olduğunu hakkında açıklamamızda zikrettiklerimizi doğrulamaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada El-Kazimi ve hükümetinin, bunu demir ve ateşle doğrulamakta olduğuna dikkat çektikten sonra tutuklanan göstericileri serbest bırakacağı kararıyla övünen El-Kazimi’nin, göstericilerden tutukluları serbest bırakmak yerine hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milislerin meşru haklarının gerçekleşmesini talep eden barışçıl göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve orantısız güç kullanmakta olduklarının altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamasında Başkent Bağdat, Nasiriye ve Irak’ın diğer şehirlerinde bugün göstericilerin kasıtlı bir şekilde hedef alınmasının, bu kişilerin Iraklıların boyunlarına musallat olmasından, ülkenin ve halkın geleceği üzerinde tahakküm kurmasından beri nihayeti olmayan kara suç planlarının devam ettiği anlamına gelmekte olduğunu vurguladı. Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti aynı zamanda bu durumun El-Kazimi hükümetinin yanlış yolu düzeltmek, eskilerin hatalarını bir daha yapmayarak bu hataları aşmak için gelmediğinin baskıcı siyasi çalışmaları muhafaza etmek, siyasi çalışmalara güven bağışlayan partilerin çıkarlarını korumak için geldiğinin kesin bir delili olduğunu gösterdiğini vurguladı. Yayınlanan açıklamada daha sonra aynı şekilde içerden ve dışardan destekçilerinin, binlerce barışçıl göstericinin öldürülmesine, yaralanmasına, tutuklanmasına ve kaçırılmasına sebep olanların adalet karşısına çıkartmak yerine kendilerine çizilen yoldan yürüdüklerini tespit etmektedir ifadelerine yer verildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, yasal haklarını talep etmek için ayaklanan Iraklı halk göstericilerini, Ekim devrimi çalışmalarını devam ettirme, amaçlarına ulaşıncaya dek faaliyetlerini ve çalışmalarını artırma tercihlerini tebrik ediyoruz. Bu çalışmalara destek vermek ve yanında yer almak, hükümetin vaatlerine ve aldatıcı mühletlerine aldanmamak, orada burada bazı safları aldatan veya çeşitli hedeflerden dolayı kendilerini aldatan yalanlarını devam ettirmelerine fırsat vermemek için herkesi gücü yettiği oranda çaba sarf etmeye davet etmekteyiz.”

HEYET Net

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