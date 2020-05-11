Irak’ın Gündeminden (11.05.2020)

Bakuba Şehrinde İki Farklı Olay

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneyinde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda 2 sivilin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Behrez nahiyesinde ordu kuvvetlerine bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, naklettikleri bildirildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamada Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kaçırıldıktan birkaç saat sonra 2 sivilin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu ifade edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada birinin köy muhtarına ait olduğu belirtilen cesetlerin Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında bulunduğu ifade edilirken elleri ve gözleri bağlı olan ve baş ve göğüs bölümlerinden vurulan cesetlerin olay yerine gelen ambulans araçları tarafından bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Sadiye nahiyesine bağlı Hamrin mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Basra Şehrinde Göstericilerden Biri Milisler Tarafından Öldürüldü

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinde milislerin karargahlarından birinin korumalarıyla göstericiler arasında meydana gelen arbede sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinde dün gece geç saatlerde göstericiler Sarullah hareketinin karargahının önünde, siyasi reform, yolsuzlukla suçlanan siyasi tabakanın değişmesini talep etmek için toplandı. Bunun akabinde karargahın içerisinde göstericilere ateş açıldı.

Kaynaklar, milislerin karargah içerisinde ateş açması sonucunda El-Cezire’de yer alan Şattularap kazası halkından ve 20 yaşlarında bir genç göstericinin hayatını kaybettiğini ve göstericilerden 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2818’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 51 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2818’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 1 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği ifade edildikten sonra 56 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 3548 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 51 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 1 vaka, Bağdat/Resafe 34 vaka, Bağdat/Kerh 8 vaka, ve Tıb şehri 8 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 129,701’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada 1 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği ve 56 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2818, hayatını kaybedenleri sayısı 110, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1790’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Bir Gencin Cesedi Bulundu

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde bugün akşam saatlerinde bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Ed-Deyr kazasında bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülmüş bir gencin cesedi bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, söz konusu cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Basra muhafazasının bugün aynı şekilde Basra şehrinde göstericilerin Sarullah hareketinin karargahının önünde, siyasi reform, yolsuzlukla suçlanan siyasi tabakanın değişmesini talep etmek için toplanmasının ardından karargahın içerisinde göstericilere ateş açılması sonucunda göstericilerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 4 göstericinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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