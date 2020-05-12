Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesinden İnsani Yardım Kampanyası

Başkent Bağdat’ın batısında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ebu Garib Şubesi, Ebu Garib kazasındaki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, son birkaç hafta içinde yedinci kampanya olduğu biliniyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, ülkede yayılan korona virüs daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip aileler ve yevmiye usulü çalışanlarından 200 aileyi kapsadı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şubeleri, ülkenin geçirdiği bu zor koşullar içerisinde Irak halkının yüklerini hafifleten çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Böyle bir süreçte hükümet ekonomik çözümler üretmek, ihtiyaç sahiplerinin veya sınırlı gelire sahip kişileri gözetme görevinde bir kez daha başarısız olmuştur.

HEYET Net

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