Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi İnsani Yardım Kampanyalarına Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Irak’ın batısında yer alan Enbar muhafazasındaki Bezibez göçmen kampındaki göçmen ailelere yönelik büyük bir insani yardım kampanyası düzenledi.

Bu bağlamda Yardım Birimi’nin Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak düzenlediği yardım kampanyası kapsamında ülkede yayılan korona virüs daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında yardımların göçmenlere ulaşmadığı bir zamanda 650 göçmen aileye gıda yardımında bulunuldu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şubeleri, ülkenin geçirdiği bu zor koşullar içerisinde Irak halkının yüklerini hafifleten çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yardımların ulaştırıldığı göçmen aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birim ve şubelerinin çalışmalarını takdir ettiler ve devamlı göçmen kamplarındaki göçmenlerin hallerini gözetmeye çalışan ve güçleri oranda ihtiyaçlara cevap veren Irak Müslüman Alimler Heyeti personellerini övdüler.

HEYET Net

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