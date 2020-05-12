Irak’ın Gündeminden (12.05.2020)

Kerkük Şehrinin Güneydoğusunda Ocak Patlaması: Subay ve Eşi Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneydoğusunda dün akşam saatlerinde gazlı ocak patlaması sonucunda bir subayın ve eşinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneydoğusunda yer alan Rabrin mahallesinde, Salahuddin muhafazasının güneydoğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasındaki yerel polis bünyesinde görev yapan subay ve eşi evinde dün akşam saatlerinde ekmek yaparken ocak patladı. Söz konusu patlama sonucunda subayın ve eşinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Bir Çiftçi Kaçırıldı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde bir çiftçinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Cebbare nahiyesindeki Elbu Ganam köyünde bir çiftçi motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde kaçırıldı.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kaçırıldıktan birkaç saat sonra 2 sivilin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Yapılan açıklamada birinin köy muhtarına ait olduğu belirtilen cesetlerin Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında bulunduğu ve elleri ve gözleri bağlı olduğu ve baş ve göğüs bölümlerinden vurulduğu gelen bilgiler arasında.

Musul Şehrinin Sol Yakasında Eş Zamanlı Operasyonlar: 12 Sivil Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sol yakasında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda sivillerden 12 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin sol yakasında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri ve Haşdi Şaabi milisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda silahlı örgüte üye olmak şüphesiyle sivillerden 12 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Tikrit Şehrinin Doğusundaki Silahlı Saldırıda Müezzin Hayatını Kaybetti

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda bugün sabah saatlerinde bir cami müezzinine kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda müezzinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasına bağlı Et-Tin mahallesinde Es-Sabur camii müezzinine bugün sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Faruk Mecit adlı müezzinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala ve Salahuddin Muhafazalarında Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 4 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Salahuddin muhafazasının kuzeyinde Haşdi Şaabi milislerinin denetim noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı Medya Güvenlik Ağındaki kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Mihas köyünde bugün öğle saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan yine kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Salahuddin muhafazasının kuzeyinde yer alan Siniye-Hadise yolunda Haşdi Şaabi milislerinin güvenlik noktasına bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2913’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 95 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2913’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 113 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 2756 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 95 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 18 vaka, Bağdat/Resafe 32 vaka, Bağdat/Kerh 26 vaka, ve Tıb şehri 13 vaka, Diyala muhafazası 5 vaka, Kerbela muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 132,457’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs hastası 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 113 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2913, hayatını kaybedenleri sayısı 112, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1903’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Enbar ve Diyala Muhafazalarında 2 Farklı Olay: 5 Ölü 6 Yaralı

Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce şehrinin güneyinde bugün akşam saatlerinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda yine kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir adam ile eşinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Felluce şehrinin güneyinde yer alan Buziban mıntıkasında bir eve bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan yine güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Hanikin kazasının batısındaki Tefraka köyünde bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir adam ile eşinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının bugün aynı şekilde Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Mihas köyünde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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