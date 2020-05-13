Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Medya Birimi, Ebu Garib kazasında 9 ölü veya yaralı hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(Basın Açıklaması) Ebu Garib Kazasında 9 Ölü veya Yaralı Hakkında Basın Açıklaması

Milim ölüm gruplarının tekrardan gün yüzüne çıktığına işaret eden tehlikeli bir gelişme olarak güvenlik güçleri üniformaları giymiş silahlı kişiler, dün akşam (12 Mayıs 2020) saatlerinde Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasının batısındaki Ez-Ziban köyünde, Sukur noktası yakınlarında bir eve saldırdı. Söz konusu saldırı sonucunda köy halkından Abdulkadir Fevaz Salih, Abdulhalik Fevaz Salih, Ammar Sadi Salih adlarını taşıyan 3 kişi hayatını kaybetti ve Abdurrahman Fevaz Salih, Fuat Sadi Salih, Kasım Muhammed Zib, Nureddin Fevaz Salih, Hisam Abdurrahman Fevaz, Es-Seyyide Bera Hamd Salih adlarını taşıyan 6 kişi yaralandı. Tüm bu kişilerin hepsi, Zube’ kabilesinden bir aileye mensup kişiler olduğu biliniyor.

Birkaç hafta önce bazı milis liderlerinin tehdidinde bulunduğu suç ölüm gruplarının tekrardan ortaya çıkması, Iraklıların temiz kanlarını akıtmayı, partilerin ve grupların çıkarları doğrultusunda Iraklı halk hakkında suçları işlemeyi, yeni trajediler ortaya çıkartmayı, belirli zaman aralıklarında kullanıma sokulan planların çıkarları için bu mıntıkalardaki güvenliğin ve istikrarın bozulmasını çabalamayı hedefleyen habis planların kapsamında gelmektedir.

Bu mıntıkanın hedef alınmasının milislerin ve güvenlik güçlerinin tamamen kontrolü altında olması açık olan bu planların tabiatına delalet etmektedir. Bu durum, bu korkunç suçlarda milislerin ve güvenlik güçlerinin parmağı olduğunu ve güvenliğin kontrollerinde olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Irak halkına dayatılan tüm işgal hükümetlerinin devam eden başarısızlığına açık bir delildir.

Medya Birimi

20 Ramazan 1441

13 Mayıs 2020

10 total views, 10 views today