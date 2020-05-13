Medya Birimi: Ebu Garib Olayında Milislerin ve Güvenlik Güçlerinin Parmağı Bulunmaktadır

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Medya Birimi, Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasında bir eve düzenlenen saldırı sonucunda 3 kişinin öldürülmesi ve 6 kişinin yaralanması hakkında bir basın açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Milim ölüm gruplarının tekrardan gün yüzüne çıktığına işaret eden tehlikeli bir gelişme olarak güvenlik güçleri üniformaları giymiş silahlı kişiler, dün akşam (12 Mayıs 2020) saatlerinde Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasının batısındaki Ez-Ziban köyünde, Sukur noktası yakınlarında bir eve saldırdı. Söz konusu saldırı sonucunda köy halkından Abdulkadir Fevaz Salih, Abdulhalik Fevaz Salih, Ammar Sadi Salih adlarını taşıyan 3 kişi hayatını kaybetti ve Abdurrahman Fevaz Salih, Fuat Sadi Salih, Kasım Muhammed Zib, Nureddin Fevaz Salih, Hisam Abdurrahman Fevaz, Es-Seyyide Bera Hamd Salih adlarını taşıyan 6 kişi yaralandı. Tüm bu kişilerin hepsi, Zube’ kabilesinden bir aileye mensup kişiler olduğu biliniyor.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi yayınladığı açıklamasında birkaç hafta önce bazı milis liderlerinin tehdidinde bulunduğu suç ölüm gruplarının tekrardan ortaya çıkmasının, Iraklıların temiz kanlarını akıtmayı, partilerin ve grupların çıkarları doğrultusunda Iraklı halk hakkında suçları işlemeyi, yeni trajediler ortaya çıkartmayı, belirli zaman aralıklarında kullanıma sokulan planların çıkarları için bu mıntıkalardaki güvenliğin ve istikrarın bozulmasını çabalamayı hedefleyen habis planların kapsamında gerçekleştiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bu mıntıkanın hedef alınmasının milislerin ve güvenlik güçlerinin tamamen kontrolü altında olması açık olan bu planların tabiatına delalet etmektedir. Bu durum, bu korkunç suçlarda milislerin ve güvenlik güçlerinin parmağı olduğunu ve güvenliğin kontrollerinde olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Irak halkına dayatılan tüm işgal hükümetlerinin devam eden başarısızlığına açık bir delildir.”

HEYET Net

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