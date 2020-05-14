Irak’ın Gündeminden (14.05.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusuna Havan Topu Düştü: 5 Sivil Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bir köye dün akşam saatlerinde 3 adet havan topunun düşmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Zahra köyüne dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz 3 adet havan topu düştü. Söz konusu havan toplarının düşmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı ve bazı evlerde ağır hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu havan toplarının düştüğü olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Salı günü Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Ümmü Hanta köy yolunda tuzaklanan bombanın bir aileden 4 çiftçinin bulunduğu araç yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda çiftçilerin hepsinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Mihas köyünde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilirken Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Hanikin kazasının batısındaki Tefraka köyünde bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir adam ile eşinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda İki Farklı Olay: 4 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda keskin nişancı saldırısı sonucunda bir muhtarın yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Mubarek köyünde bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlamanın hemen akabinde söz konusu Mubarek köy muhtarını hedef alan bir keskin nişancı saldırısı meydana geldi. Söz konusu saldırı sonucunda muhtarın yaralandığı bildirildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Zahra köyüne kaynağı belirsiz 3 adet havan topu düşmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralanmasına ve bazı evlerde ağır hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat ve Babil Muhafazasında Hükümet Güçleri Hedef Alındı: 3 Ölü 7 Yaralı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında bugün sabah saatlerinde Bağdat Operasyon Komutanlığı kuvvetlerini hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden biri subay 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde Haşdi Şaabi milislerinin mevkilerine bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Bunuk mıntıkasında bir kadının güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor.

Diyala Muhafazasında İki Farklı Olay

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Diyala nehri yakınlarında bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası kapsamındaki Vecihiye nahiyesinde yer alan Ebu Hasive köyünde motosiklet kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamada Diyala nehri yakınlarında bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu ifade edildi.

Kaynaklar, söz konusu cesetlerin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladıktan sonra olaylar hakkında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığına işaret etti.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Zahra köyüne kaynağı belirsiz 3 adet havan topu düşmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralanmasına ve bazı evlerde ağır hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Mubarek köyünde bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı bildirilirken patlamanın hemen akabinde söz konusu Mubarek köy muhtarını hedef alan bir keskin nişancı saldırısı meydana gelmesi sonucunda muhtarın yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Tikrit Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda güvenlik güçlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra kazasının güneyindeki Yesrib nahiyesinde güvenlik güçlerinin gözlem noktasına bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda güvenlik güçlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’taki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasındaki Şat yolunda bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın bugün şehrin kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında Bağdat Operasyon Komutanlığı kuvvetlerini hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden biri subay 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: Haşdi Şaabi Milislerinden 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Haşdi Şaabi milislerinin gözlem noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresinde Haşdi Şaabi milislerine bağlı gözlem noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Zahra köyüne kaynağı belirsiz 3 adet havan topu düşmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralanmasına ve bazı evlerde ağır hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Mubarek köyünde bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı bildirilirken patlamanın hemen akabinde söz konusu Mubarek köy muhtarını hedef alan bir keskin nişancı saldırısı meydana gelmesi sonucunda muhtarın yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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