Irak’ın Gündeminden (16.05.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Haşdi Aşairi Milisleri Hedef Alındı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası yakınlarındaki Şakrak mıntıkasında Haşdi Aşairi milislerine ait güvenlik noktasına dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresinde Haşdi Şaabi milislerine bağlı gözlem noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Milisler Tarafından Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde silahlı milislere bağlı kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Harise kazasında dün gece geç saatlerde plakasız sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tikrit Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: Polislerden 2 Kişi Öldü 3 Kişi Yaralandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Ed-Decil kazasına bağlı Şeyh İbrahim mıntıkasında polis kuvvetlerinin güvenlik noktasına bugün sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Uzmanların muhafazalarda yer alan bazı şehirlerin tanık olduğu artan saldırıların silahlı milislerinin hakimiyetini kuvvetlendirmek, Tahran ve Akdeniz arasında kara yolunu temin etmek için İran’ın planı olduğunu, aynı zamanda Washington ile çatışmasını muhafazalara taşıma amacı taşıdığını belirttikleri biliniyor. Yine mezhepçiliği yaymak ve milislerin birliğini sağlama hedefi taşıdığı belirtiliyor.

Hükümete Bağlı Güvenlik Güçlerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin bugün öğle saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri bugün öğle saatlerinde Bakuba şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanının Korumalarından 5 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinde bugün ikindi saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda İçişleri Bakanı korumalarından 1 kişinin hayatını kaybettiği diğer 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrine giderken, Aveynat ile El-Avce mıntıkaları arasında ana yolda İçişleri Bakanlığının araçlarından biri bugün öğle saatlerinde kaza yaptı. Söz konusu kaza sonucunda İçişleri Bakanı Osman El-Ganemi’nin korumalarından 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 4 korumanın da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan haber ajanslarının yerel kaynaklara dayandırdığı diğer bir bilgiye göre Salahuddin muhafazasını ziyaret esnasında, Aveynat ile El-Avce mıntıkaları arasındaki ana yolda İçişleri Bakanı Osman El-Ganemi’nin aracı kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırıya maruz kaldı. Söz konusu saldırı sonucunda korumalardan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı söz konusu yerel kaynaklar tarafından ifade edildi.

Kaynaklar, İçişleri Bakanının aracının kaza yapmadığı aksine silahlı saldırıya maruz kaldığını doğrulayan diğer bir etkenin ise İçişleri Bakanının Tikrit şehrine kara yoluyla gidip Başkent Bağdat’a hava yoluyla dönmesi olduğunu açıkladı.

Salahuddin muhafazasının aynı şekilde bugün, Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Ed-Decil kazasına bağlı Şeyh İbrahim mıntıkasında polis kuvvetlerinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 3260’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 67 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 3260’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 37 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 3505 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 67 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 13 vaka, Bağdat/Resafe 25 vaka, Bağdat/Kerh 25 vaka, ve Tıb şehri 8 vaka, Babil muhafazası 3 vaka, Kerkük şehri 2 vaka, Vasit muhafazası 1 vaka, Erbil muhafazası 2 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 140,573’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 37 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 3260, hayatını kaybedenleri sayısı 121, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 2126’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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