Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi Dış Kuvvetlere Hizmet Eden Milislerin Planlarını ve İşlenen Suçların Boyutlarını Ortaya Çıkarttı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci kazasında bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aileden 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin de yaralanması hakkında bir basın açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan basın açıklamasında şöyle denildi: “15 Mayıs 2020 Cuma günü akşam saatlerinde silahlı bir kuvvet, Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci kazasındaki bir eve silahlı saldırı düzenledi ve saldırı sonucunda evde bulunan aileden Ekrem Muhammed Sacid Ez-Zubei ve Musa Muhammes Sacid Ez-Zubei hayatını kaybederken Kasım Muhammed Sacid, Felah Hasan Sacid, Kerim Hasan Sacid ve bir kadın yaralandı. Söz konusu aile Ekrad Zubei aşiretinden olduğu biliniyor.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan basın açıklamasında söz konusu saldırının, birkaç gün önce Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasında bir aileyi hedef alan benzer saldırının ve Diyala muhafazasında yer alan El-Abara nahiyesinin havan toplarıyla bombalanmasının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Medya Birimi tarafından daha önce yayınlanan açıklamada bu saldırıların, Irak halkının arasında kargaşa çıkarmaya, hükümetin açık desteğiyle ülkede kaos yaratmaya çalışan kara ölüm gruplarının geri dönüşünün başlangıcı olduğuna işaret edilmişti. Medya Birimi daha sonra yayınladığı açıklamasında Et-Taci mıntıkasının, Bağdat kemeri mıntıkasında yer almakta ve bu bölge tamamıyla milislerin ve hükümet kuvvetlerinin kontrolü altında olduğuna dikkat çektikten sonra bu bölgede Et-Taci askeri karargah bulunmakta ve hükümet kuvvetlerinin ve milislerinin güvenlik noktalarından yetkililerin bilgisi dışında herhangi bir giriş veya çıkışa asla izin verilmemekte olduğunun altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan basın açıklamasında şöyle devam edildi: “Bu suçta milislerin parmağı olduğunu doğrulayan diğer bir etken terör olaylarını gözlemlemek için kurulan kameraların saldıran silahlı gruplar tarafından parçalanmasıdır ve ardından eve saldırı düzenlenmesi ve saldıran kuvvetlerden hiçbir ezayla karşılaşmayan mıntıkayı korumakla mükellef ordu kuvvetlerinin müdahale etmemesidir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, bu çirkin suçun boyutlarını ve milislerin Iraklılara musibet ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen dış kuvvetlere hizmet eden projeleri gerçekleştirmeyi hedefleyen planlarını ortaya çıkartmaktadır. Medya Birimi, hükümet başkanının Haşdi Şaabi milislerinin karargahını ziyaret etmesinden ve onları koruyacağını ve destekleyeceğini ahdettikten sadece bir gün sonra sonuncusu meydana gelen bu suçlardan yeni kurulan eksik hükümeti sorumlu tutmaktadır.”

HEYET Net

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