Irak’ın Gündeminden (18.05.2020)

Amara Şehrinin Güneyinde Silahlı Aşiret Kavgası: 3 Kişi Yaralandı

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin güneyinde Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin güneyinde yer alan El-Adl nahiyesinde dün akşam saatlerinde El-Fartus ile Elbu Ali aşiretleri arasında çatışma meydana geldi. Söz konusu silahlı aşiret kavgası sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra çatışmaya giren kişileri tutukladıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Bir Eve Silahlı Saldırı: 2 Ölü 4 Yaralı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci kazasındaki bir eve kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda evde bulunan aileden Ekrem Muhammed Sacid Ez-Zubei ve Musa Muhammes Sacid Ez-Zubei adlı kişilerin hayatını kaybettiği ve Kasım Muhammed Sacid, Felah Hasan Sacid, Kerim Hasan Sacid adlı kişilerin ve bir kadının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu ailenin Ekrad Zubei aşiretinden olduğu biliniyor.

Son günlerde Başkent Bağdat’ın nahiyelerinde ve çevresinde bu türden saldırıların arttığı biliniyor. Tüm bu olaylar, güvenlik boşluğunu, bu bölgelerde güvenlik güçlerinin güvenlik ve istikrarı sağlamadaki başarısızlığını, milislerin sızmasına ve Iraklı halka yönelik suç işlemesine göz kapatıldığını göstermektedir.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 3 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasına bağlı Bestemli köy yoluna tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerine bağlı devriye aracı yakınlarında geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan devriye aracında ağır hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının Cumartesi günü Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Ed-Decil kazasına bağlı Şeyh İbrahim mıntıkasında polis kuvvetlerinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Tikrit şehrine giderken, Aveynat ile El-Avce mıntıkaları arasında ana yolda İçişleri Bakanlığının araçlarından birinin yaşadığı bilinmeyen bir olay sonucunda İçişleri Bakanı Osman El-Ganemi’nin korumalarından 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 4 korumanın da yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan dün akşam saatlerinde Tikrit şehrinin batısında yer alan El-Cezire mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda milislerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 3554’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 150 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 3554’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 92 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 3732 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 150 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 7 vaka, Bağdat/Resafe 45 vaka, Bağdat/Kerh 45 vaka, ve Tıb şehri 30 vaka, Necef muhafazası 3 vaka, Babil muhafazası 3 vaka, Müsenna muhafazası 3 vaka, Kerbela şehri 2 vaka, Diyala muhafazası 2 vaka, Ninova muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 149,701’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 92 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 3554, hayatını kaybedenleri sayısı 127, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 2310’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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