Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Fildişi Sahili İmamlar Camiler ve İslami İşler Yüksek Meclisi Başkanı Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti 24 Ramazan 1441 – 17 Mayıs 2020 Pazar günü 77 yaşında hayata gözlerini yuman Fildişi Sahili İmamlar Camiler ve İslami İşler Yüksek Meclisi Başkanı Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah) 1943 yılında Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu bölgede aldı. Ardından lise eğitimini tamamlamak için Kahire’ye gitti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Kahire Üniversitesine girdi. Kahire Üniversitesinde ticaret ilimleri okudu ve Kahire Üniversitesinde diplomasını aldı.

Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah) üniversite eğitimini ardından ülkesine geri döndü ve uzmanlık alanında, İslami davet alanında ve topluma hizmet etmek için genel çalışmalarda çalışmalar yürütmeye başladı. Birçok İslami dernek ve teşkilatın çatısı altında çalışmalarını yürüttü. Medya kanallarında vaaz ve irşat endeksli bir program sunduğu gibi Uğayn camiin imamlığını yürütüyordu. Son olarak Fildişi Sahili İmamlar Camiler ve İslami İşler Yüksek Meclisi Başkanlığına geldiği gibi ülkenin Cumhurbaşkanının dini danışmanı oldu.

Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah) Batı Afrika alimlerinin önce çıkanlarından biri olarak tanınıyordu. Aynı zamanda ülkesinde milli uzlaşma mühendisi olarak ön plana çıkmaktaydı. Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah) kendi ülkesinin dışında düzenlenen İslami kongrelere katıldı. 2011 yılında Senegal’in Başkenti Dakar şehrinde düzenlenen İslam Ümmeti Alimler Kongresi, 2020 yılında Moritanya’nın başkenti Nuakşot şehrinde düzenlenen Afrika’da İslam’ın Rolü Kongresi katıldığı kongrelerden bazılarıdır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Ebu Bekir Fofana’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, İslam ümmeti ve özellikle Afrika’da onu yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

26 Ramazan 1441

19 Mayıs 2020

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