Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah) İçin Başsağlığı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 24 Ramazan 1441 – 17 Mayıs 2020 Pazar günü 77 yaşında hayata gözlerini yuman Fildişi Sahili İmamlar Camiler ve İslami İşler Yüksek Meclisi Başkanı Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah) 1943 yılında Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu bölgede aldı. Ardından lise eğitimini tamamlamak için Kahire’ye gitti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Kahire Üniversitesine girdi. Kahire Üniversitesinde ticaret ilimleri okudu ve Kahire Üniversitesinde diplomasını aldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın üniversite eğitiminin ardından ülkesine geri döndüğü ve uzmanlık alanında, İslami davet alanında ve topluma hizmet etmek için genel çalışmalarda çalışmalar yürütmeye başladığı ifade edildikten sonra Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın birçok İslami dernek ve teşkilatın çatısı altında çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın medya kanallarında vaaz ve irşat endeksli bir program sunduğu, Uğayn camiin imamlığını yürüttüğü ifade edilerek Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın son olarak Fildişi Sahili İmamlar Camiler ve İslami İşler Yüksek Meclisi Başkanlığına geldiği gibi ülkenin Cumhurbaşkanının dini danışmanı olduğu açıklandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın Batı Afrika alimlerinin önce çıkanlarından biri olarak tanındığına dikkat çekildi. Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın aynı zamanda ülkesinde milli uzlaşma mühendisi olarak ön plana çıkmakta olduğu ifade edildikten sonra Şeyh Ebu Bekir Fofana (rahimehullah)’ın kendi ülkesinin dışında düzenlenen İslami kongrelere katıldığı, 2011 yılında Senegal’in Başkenti Dakar şehrinde düzenlenen İslam Ümmeti Alimler Kongresi, 2020 yılında Moritanya’nın başkenti Nuakşot şehrinde düzenlenen Afrika’da İslam’ın Rolü Kongresi katıldığı kongrelerden bazıları olduğunun altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Ebu Bekir Fofana’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, İslam ümmeti ve özellikle Afrika’da onu yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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