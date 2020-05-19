Irak’ın Gündeminden (19.05.2020)

Irak Hükümeti Masum Vatandaşlara Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 4 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 4 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 1 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesine bağlı Zahra köyünde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Haşdi Şaabi Milisleri Samarra Kazasında Operasyon Düzenledi

Haşdi Şaabi milisleri Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra kazasındaki bazı mıntıkalara güya yargı tarafından arananları yakalamak adı altında bugün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlediği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Haşdi Şaabi milisleri Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra kazasındaki bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde yargı tarafından arananları yakalamak adı altında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Haşdi Şaabi milislerinin operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Haşdi Şaabi milislerinin zaman zaman Salahuddin muhafazasındaki şehirlere ve nahiyelere yargı tarafından arananları yakalamak adı altında operasyonlar düzenledikleri biliniyor. Genelde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan cinayetlerle ve kötü muamelelerle karşılaştığı belirtiliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Patlamada Bir Subay Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde bir aracın altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda polis kuvvetlerinde görevli bir subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında bir subayın aracının altına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde aracın hareket etmesiyle infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinde görevli subayın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesine bağlı Zahra köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Patlama: 3 Ölü veya Yaralı

Başkent Bağdat’ın güneyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Medain kazası kapsamında bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 3611’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 57 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 3611’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 56 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 4441 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 57 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 4 vaka, Bağdat/Resafe 26 vaka, Bağdat/Kerh 20 vaka, ve Tıb şehri 5 vaka, Necef muhafazası 1 vaka, Süleymaniye muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 157,662’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 56 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 3611, hayatını kaybedenleri sayısı 131, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 2366’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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