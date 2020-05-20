Irak’ın Gündeminden (20.05.2020)

Zi Kar Muhafazasında Aile Tartışması: 5 Ölü 3 Yaralı

Zi Kar muhafazasının doğusunda yer alan Islah kazasında dün akşam saatlerinde bir ailenin arasında meydana gelen anlaşmazlık sonucunda söz konusu aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasının doğusunda yer alan Islah kazasında aile içi anlaşmazlıktan dolayı bir ailenin evine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda söz konusu aileden 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Çarşamba günü yaşanan olayın ailenin damadının eve saldırıp gelişi güzel ateş açtığı, babanın, bir oğlunun ve 3 kızının hayatını kaybettiği ve aileden diğer 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynaklar, saldırganın kayıplara karıştığını ifade ettikten sonra olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa, yaralananların ise tedavi amaçlı en yakın hastaneye nakledildiklerini açıkladı.

Felluce Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 3 Ölü veya Yaralı

Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 askerin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Felluce şehrinin doğusunda yer alan El-Karma şehrinin kuzeyindeki El-Karma adasında nöbet noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 askerin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Hille Şehri ve Kerkük Şehrinde İki Farklı Olay

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin güneyinde bir gencin cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde nehirde boğularak hayatını kaybeden 4 çocuğun cesedinin çıkartıldığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin güneyinde kaybolduktan birkaç saat sonra dün akşam saatlerinde aracında bir gencin cesedi bulundu. Hazırlık öğrencisi olan gencin 18 yaşında olduğu ve Nadir mahallesinde oturduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Kerkük Sivil Savunma Ekipleri, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazası yakınlarında bir nehirde dün akşam saatlerinde boğulan 4 çocuğun cesedini nehirden çıkarttı.

Tamim muhafazasının dün, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasındaki Sirac Asriye köyü yakınlarında keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir askerin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Şeyh Baba havzası kapsamında Ümmü Hanta köyünde bugün sabah saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesine bağlı Zahra köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine dün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında bir subayın aracının altına tuzaklanan bombanın aracın hareket etmesiyle infilak etmesi sonucunda polis kuvvetlerinde görevli subayın olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 3877’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 140 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 3877’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 45 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 6151 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 140 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 15 vaka, Bağdat/Resafe 68 vaka, Bağdat/Kerh 24 vaka, ve Tıb şehri 21 vaka, Diyala muhafazası 9 vaka, Erbil muhafazası 8 vaka, Necef muhafazası 3 vaka, Süleymaniye muhafazası 3 vaka, Vasit muhafazası 1 vaka, Meysan muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 149,701’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs hastası 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 45 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 3877, hayatını kaybedenleri sayısı 140, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 2483’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET net

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