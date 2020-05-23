Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Iraklı Halk ve Tüm Müslümanlar İçin Ramazan Bayramı Tebriki

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ramazan bayramı münasebetiyle Iraklıları ve doğusuyla batısıyla tüm İslam dünyasını tebrik eden bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Tebrik Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Ramazan bayramı münasebetiyle Iraklı halkın ve doğusuyla batısıyla tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerle tebrik eder. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bayramı zor durumlar ve acı verici haller içerisinde karşılamaktayız. Tüm dünyayı saran korona virüs felaketi nedeniyle daha önce benzeri görülmemiş istisnai bir durum içerisinde Ramazan ayını tamamlamayla bizleri ve tüm Müslümanları nimetlendirdiğinden dolayı Allah (azze ve celle)’ye şükrederiz.

Allah (azze ve celle)’den bizlere yakın bir kurtuluş vermesini, İslam ümmetinin halini ıslah etmesini, onları bir araya getirmesini, en güzel hal ve en iyi durum üzerinde onların birliğini sağlamasını, güvenlik, istikrar, ilerleme ve kalkınmayla nimetlendirmesini niyaz ediyoruz. Allah (azze ve celle)’den tüm Müslümanlara lütfetmesini, Filistin’de, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da onların ellerinden tutarak acılarından kurtarmasını ve umutlarını gerçekleştirmelerini niyaz ediyoruz. Allah (azze ve celle)’den despot yöneticiler ve işgalciler tarafından dökülen Müslümanların kanlarını korumasını niyaz ediyoruz.

Allah (azze ve celle)’den Irak’ı tam bir özgürlükle, bağımsızlıkla ve toprağı ve gücünde tam bir egemenlikle nimetlendirmesini, özgürlük, adalet, saygın bir yaşam hususunda Iraklıların isteklerini gerçekleştirmesini, tutukluların serbest bırakılmasını, vatan duvarlarının içinde ve dışında uzun bir dönem gurbet, yorgunluk ve mücadele sonrasında göçmenlerin ve muhacirlerin güvenli bir şekilde topraklarına dönmesini niyaz ediyoruz.

Iraklı devrimcilerini devrimlerini tamamlamaya, vatanlarını geri almaya, vatanını satan, zenginliklerini çalan, aralarındayken amaçlarını değiştirip zulme, yolsuzluğa, hırs etmeye başlayan, aşağılıktan izzete doğru olan değişim haline engel olan kimselerin entrikalarından sakınmaya çağırıyoruz. Allah (azze ve celle)’den devrim şehitlerine ve tüm Irak’a rahmet etmesini niyaz ediyoruz. Arap ve İslam halkları ve Irak halkı devamlı hayır ve selamette olsun.

Genel Sekreterlik

30 Ramazan 1441

23 Mayıs 2020

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