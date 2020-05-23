Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Ramazan Bayramı Tebriği

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ramazan bayramı münasebetiyle Iraklıları ve doğusuyla batısıyla tüm İslam dünyasını tebrik eden bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, Ramazan bayramı münasebetiyle Iraklı halkın ve doğusuyla batısıyla tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerle tebrik eder. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bayramı zor durumlar ve acı verici haller içerisinde karşılamaktayız. Tüm dünyayı saran korona virüs felaketi nedeniyle daha önce benzeri görülmemiş istisnai bir durum içerisinde Ramazan ayını tamamlamayla bizleri ve tüm Müslümanları nimetlendirdiğinden dolayı Allah (azze ve celle)’ye şükrederiz.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Allah (azze ve celle)’den Iraklılara yakın bir kurtuluş vermesi, İslam ümmetinin halini ıslah etmesi, onları bir araya getirmesi, en güzel hal ve en iyi durum üzerinde onların birliğini sağlaması, güvenlik, istikrar, ilerleme ve kalkınmayla nimetlendirmesini niyaz edildiği gibi Allah (azze ve celle)’den tüm Müslümanlara lütfetmesi, Filistin’de, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da onların ellerinden tutarak acılarından kurtarması ve umutlarını gerçekleştirmeleri, despot yöneticiler ve işgalciler tarafından dökülen Müslümanların kanlarını koruması niyaz edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Allah (azze ve celle)’den Irak’ı tam bir özgürlükle, bağımsızlıkla ve toprağı ve gücünde tam bir egemenlikle nimetlendirmesini, özgürlük, adalet, saygın bir yaşam hususunda Iraklıların isteklerini gerçekleştirmesini, tutukluların serbest bırakılmasını, vatan duvarlarının içinde ve dışında uzun bir dönem gurbet, yorgunluk ve mücadele sonrasında göçmenlerin ve muhacirlerin güvenli bir şekilde topraklarına dönmesini niyaz ediyoruz.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Iraklı devrimcilerini devrimlerini tamamlamaya, vatanlarını geri almaya, vatanını satan, zenginliklerini çalan, aralarındayken amaçlarını değiştirip zulme, yolsuzluğa, hırs etmeye başlayan, aşağılıktan izzete doğru olan değişim haline engel olan kimselerin entrikalarından sakınmaya çağırıyoruz. Allah (azze ve celle)’den devrim şehitlerine ve tüm Irak’a rahmet etmesini niyaz ediyoruz. Arap ve İslam halkları ve Irak halkı devamlı hayır ve selamette olsun.”

HEYET Net

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