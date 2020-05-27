Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Göçmen Ailelere Maddi Destek

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Musul şehrinin doğusunda yer alan Hasan Şam göçmen kampındaki göçmen ailelere yönelik maddi yardımda bulundu.

Bu bağlamda Yardım Birimi ile Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası kapsamında ülkede yayılan korona virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkmama kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip ailelerin yükünü hafifletmek için 240 aileye maddi yardımda bulunuldu.

Yardım Birimi ile Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası bayramda göçmen kamplarındaki ailelere destek olmayı hedefledi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, bu güzel yardım kampanyasından ve göçmen kamplarında zor şartlar altında yaşamlarını idame etmeye çalışan göçmen kardeşlerinin yanında durmalarından dolayı Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği’ne teşekkür ettiler.

HEYET Net

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