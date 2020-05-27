Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 28 Ramazan 1441 – 21 Mayıs 2020 Perşembe günü 92 yaşında vefat eden Musul alimlerinden, davetçilerinden, eğitimcilerinden Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) 1920’lerin sonlarında Musul şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini yine bu şehirde tamamladı. Daha sonra 1950’lerde Bağdat’ta Şeriat Fakültesinde üniversite eğitimini tamamladı. O dönemlerde yaptığı davet çalışmalarından dolayı bir müddet tutuklu kaldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah)’ın mezun olduktan sonra imamlık yaptığı ve aynı zamanda Musul okullarında öğretmenlik yaptığı açıklandıktan sonra Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah)’ın Musul şehrinde ve Ninova muhafazasının diğer şehirlerinden birçok ilim talebesine Hanbeli fıkhı, hadis, dil dersleri verdiği ifade edildi. Musul şehrinde ve kırsalında davet çalışmaları yapan Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah)’ın yönteminin genelde kolaylaştırmak, mutedil olmak, gençleri gözetmek ve onları yönlendirmek olduğu ifade edildikten sonra İlim ehline saygı göstermesiyle ve onlarla çok ilişki kurmasıyla bilindiği belirtildi. Onun bu tutumunun, birçok ilmi kesimin ve fikri yönelimler tarafından kabul edilmesine yol açtığı ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) işgalin ardından yaşı ve hastalığı nedeniyle genel hayattan uzak durmak zorunda kaldı. Gözlerinin az görmesinden şikayetçiydi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, Musul’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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