Irak’ın Gündeminden (27.05.2020)

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Askeri Noktaya Silahlı Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Başkent Bağdat’ın güneyinde dün akşam saatlerinde askeri güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Sadr Yusufiye mıntıkasına bağlı Habş köyünde ordu kuvvetlerine ait güvenlik noktasına -IŞİD örgütü olduğu tahmine dilen- sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın bugün, şehrin güneydoğusunda yer alan Medain kazasına bağlı Vehde mahallesinde bir kişinin kafasına sıkarak intihar etmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Huseyniye mıntıkasında bir eve düzenlenen el bombalı saldırı sonucunda bazı kişilerin yaralandığı bildirilirken Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Zaferaniye mıntıkasında bir gencin kendisini asarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Hille Şehrinin Kuzeyinde Patlama: Haşdi Şaabi Milislerinden 1 Kişi Yaralandı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün ikindi saatlerinde yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeyinde yer alan Surf Es-Suhr nahiyesinde yer alan mıntıkalardan birinde bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Necef Şehrinin Ortasında Bir Adam İntihar Etti

Necef muhafazasının merkezi olan Necef şehrinin merkezinde bugün öğle saatlerinde bir adamın kendisini asarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Necef şehrinin ortasında yer alan Askeri mahallesinde 45 yaşlarında bir adam bugün öğle saatlerinde kendisini asarak intihar etti. Hangi nedenden dolayı intihar ettiği noktasında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Kaynaklar, intihar vakasının yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattığını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Necef muhafazasının dün, Necef şehrinin ortasında yer alan Revan caddesinde bir lokantada yangının meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

8 total views, 8 views today