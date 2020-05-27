Tarimiye Şubesi Bayram Münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tebrik Etti

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesinde faaliyet gösteren Tarimiye Şubesi, Ramazan bayramı dolayısıyla Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri’ne, Genel Sekreterlik üyelerine tebrik mesajı gönderdi.

Tarimiye Şubesi tarafından gönderilen tebrik mesajında şöyle denildi: “Ramazan bayramı münasebetiyle Genel Sekretere, Genel Sekreterliğe, Şura Meclisine ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin tüm çalışanlarına en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Allah (azze ve celle)’den bizlerden ve onlardan salih amellerimizi kabul etmesini niyaz ediyoruz. Allah (azze ve celle)’den bizlerden, onlardan ve tüm Iraklılardan bu vebayı ve belayı kaldırmasını, Irak’ı her türlü işgalden özgürleştirmesini niyaz ediyoruz.”

HEYET Net

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