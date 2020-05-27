Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneğinden Göçmen Ailelere İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Musul şehrinin doğusunda yer alan Hasan Şam göçmen kampındaki göçmen ailelere yönelik insani yardım kampanyası düzenledi.

Bu bağlamda Yardım Birimi ile Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası kapsamında söz konusu göçmen kampında yaşayan göçmen ailelere 1100 gıda kolisi dağıtıldı. Söz konusu göçmen kampında yaşayan göçmen ailelerin hükümetin kasıtlı ihmali, göçmenlerin tekrardan evlerine geri döndürmedeki başarısızlığı, kendilerine ulaştırılan yardımların azlığı nedeniyle problem yaşadıkları biliniyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, bu güzel yardım kampanyasından ve göçmen kamplarında zor şartlar altında yaşamlarını idame etmeye çalışan göçmen kardeşlerinin yanında durmalarından dolayı Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği’ne teşekkür ettiler.

HEYET Net

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