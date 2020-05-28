Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Kürt Alim ve Müfessir Dr. Mustafa Harramdil (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 1 Şevval 1441 – 24 Mayıs 2020 Pazar günü 83 yaşında hayatını kaybeden Kürt Alim ve Müfessir Dr. Mustafa Harramdil (rahimehullah)’ın vefat etmesi dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Dr. Mustafa Harramdil (rahimehullah) 1936 yılında İran Kürdistanı’nda Batı Azerbaycan muhafazasındaki Mahabad şehrinde dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini doğduğu bölgede tamamladı. Daha sonra 1968 yılında lisansını Tahran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı üzerine tamamladı. Aynı üniversitede 1973 yılında yüksek lisansını ve 1979 yılında doktorasını El-Lahut ve İslami Çalışmalar fakültelerinde Arap Kültürü ve Kuran İlimleri üzerine tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Dr. Mustafa Harramdil (rahimehullah)’ın daha sonra Senedec Üniversitesi Öğretmen Yetiştirme Fakültesinde Akademisyen olarak göreve başladığı, ardından Kürdistan Üniversitesinde görevine devam ettiği, 1988 yılında emekli olduktan sonra Azad İslamiye Üniversitesinin Mahabad şehrindeki şubesinde seminerci olarak görev yaptığı ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Mustafa Harramdil (rahimehullah)’ın tefsir, fıkıh, dil, fikir alanlarında tedris ve telif noktasında birçok çalışması söz konusudur. En dikkat çeken eserleri şunlardır: Tefsiru’l Muktetif (Arapça), Tefsiru Nesimu Rahman (Kürtçe), Tefsiru Nur (Farsça), Tercümetu Tefsir Fi Zilali Kuran Li Seyyid Kutup (rahimehullah) (Farsça), Tercümetu Fıkhi’l Mere ve’l Beytil Müslim Li Dr. Abdulkadir Zeydan (rahimehullah) (Farsça), Tercümetu Allahu Celle Celaluhu Li Said Hava (rahimehullah) (Farsça ve Kürtçe).”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Mustafa Harramdil’e geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, İran Kürdistan’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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