Irak’ın Gündeminden (28.05.2020)

Süleymaniye Muhafazasının Kuzeyinde Türk Hava Saldırısında PKK Örgütünden 5 Kişi Öldü

Irak Kürdistan’da yer alan Süleymaniye muhafazasının kuzeyinde dün ikindi saatlerinde Türk uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında PKK örgütünden 5 kişinin öldürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Süleymaniye muhafazasının kuzeyinde yer alan Mavet kazası yakınlarındaki bir mıntıka dün ikindi saatlerinde Türk uçakları tarafından bombalandı. Söz konusu bombardıman sonucunda PKK örgütünden 5 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, PKK örgütünün aracının Mavet kazasına bağlı Safra köyü yakılarında hareket esnasındayken bombardımana maruz kaldığına dikkat çekti.

Kaynaklar, 5 PKK militanının öldürüldüğü bombardımanda köy hastanesinde ve bazı vatandaşların evlerinde maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 2 Haşdi Aşairi Milisi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası kuzeyinde Şehriban kırsalında tarım yoluna tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde Haşdi Aşairi milisleri geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazasına bağlı Sefit köyünde bıçakla öldürülen bir kadının cesedinin evinde bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Cebbara nahiyesine bağlı Tel Nekar köyünde 2 çiftçinin kaçırıldığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 5135’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 287 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 5135’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 52 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 7014 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 287 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 3 vaka, Bağdat/Resafe 81 vaka, Bağdat/Kerh 111 vaka, ve Tıb şehri 65 vaka, Diyala muhafazası 4 vaka, Erbil muhafazası 2 vaka, Necef muhafazası 5 vaka, Süleymaniye muhafazası 1 vaka, Vasit muhafazası 4 vaka, Meysan muhafazası 1 vaka, Kerbela muhafazası 3 vaka, Tamim muhafazası 3 vaka, Salahuddin muhafazası 2 vaka, Kadisiye muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 206,381’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs hastası 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 52 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 5135, hayatını kaybedenleri sayısı 175, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 2904’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Meysan Muhafazasında Farklı Olaylarda 6 Ölü veya Yaralı

Meysan muhafazasının bazı mıntıkalarında meydana gelen bazı olaylar sonucunda 4 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin kuzeyinde yer alan Selam nahiyesinde meydana gelen aşiret çatışması sonucunda sivillerden 2 kişi yaralandı.

Kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamada Amara şehrinin kuzeyinde yer alan Muğribe mıntıkasındaki çarşının içinde meydana gelen yangın sonucunda 2 kişi yaralandığı ifade edildi. Olay yerine gelen ambulans araçları yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye nakletti.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan benzer bir açıklamada Amara şehrinin güneyinde yer alan El-Mecr Kebir kazasındaki İdaviye köprüsü yakınlarında 20 yaşlarında bir gencin boğularak hayatını kaybettiği ve yine aşırı hız yapan ve kontrolü kaybeden bir motosikletlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Bir Genç Bıçakla Öldürüldü

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde bir evde meydana gelen kavga sonucunda bir gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Devaye kazasında bir evde dün akşam saatlerinde bir kavga meydana geldi. Söz konusu kavga sonucunda bir gencin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan katili yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Meysan Muhafazasında 2 Farklı Olay

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Amara şehrinin güneyinde 20 yaşlarında genç bir kızın kendisini asarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin güneyinde yer alan El-Azir nahiyesinde bugün sabah saatlerinde aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgalı taraflardan 35 kişiyi tutukladıklarını ve silahlara el koyduklarını açıkladı.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan bir diğer açıklamada Amara şehrinin güneyinde yer alan Kale Salih kazasında 20 yaşlarında genç bir kızın ailevi problemlerden dolayı kendisini asarak intihar ettiği ifade edildi. Kaynaklar olay yerine gelen güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattığını aktarırken olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Meysan muhafazasının dün Amara şehrinin kuzeyinde yer alan Selam nahiyesinde meydana gelen aşiret çatışması sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Amara şehrinin kuzeyinde yer alan Muğribe mıntıkasındaki çarşının içinde meydana gelen yangın sonucunda 2 kişi yaralandığı ifade edildi. Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan benzer bir açıklamada Amara şehrinin güneyinde yer alan El-Mecr Kebir kazasındaki İdaviye köprüsü yakınlarında 20 yaşlarında bir gencin boğularak hayatını kaybettiği ve yine aşırı hız yapan ve kontrolü kaybeden bir motosikletlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

HEYET Net

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