Musul Alimlerden, Davetçilerinden, Eğitimcilerinden Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Musul alimlerinden, davetçilerinden, eğitimcilerinden Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti, 28 Ramazan 1441 – 21 Mayıs 2020 Perşembe günü 92 yaşında vefat eden Musul alimlerinden, davetçilerinden, eğitimcilerinden Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) 1920’lerin sonlarında Musul şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini yine bu şehirde tamamladı. Daha sonra 1950’lerde Bağdat’ta Şeriat Fakültesinde üniversite eğitimini tamamladı. O dönemlerde yaptığı davet çalışmalarından dolayı bir müddet tutuklu kaldı.

Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) mezun olduktan sonra imamlık yaptı ve aynı zamanda Musul okullarında öğretmenlik yaptı. Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) Musul şehrinde ve Ninova muhafazasının diğer şehirlerinden birçok ilim talebesine Hanbeli fıkhı, hadis, dil dersleri verdi. Musul şehrinde ve kırsalında davet çalışmaları yaptı. Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah)’ın yöntemi genelde kolaylaştırmak, mutedil olmak, gençleri gözetmek ve onları yönlendirmek oldu. İlim ehline saygı göstermesiyle ve onlarla çok ilişki kurmasıyla bilinirdi. Onun bu tutumu, birçok ilmi kesimin ve fikri yönelimler tarafından kabul edilmesine yol açmıştır.

Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi (Rahimehullah) işgalin ardından yaşı ve hastalığı nedeniyle genel hayattan uzak durmak zorunda kaldı. Gözlerinin az görmesinden şikayetçiydi.

Allah (azze ve celle) Şeyh Vaddah Mahmut Sabit El-Ubeydi geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, Musul’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

2 Şevval 1441

25 Mayıs 2020

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