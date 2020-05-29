Enbar Şubesi Bayram Münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni Tebrik Etti

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesinde faaliyet gösteren Enbar Şubesi, Ramazan bayramı dolayısıyla Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri’ne, Genel Sekreterlik üyelerine, Şura Meclisine, tüm Irak Müslüman Alimler Heyeti çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi.

Enbar Şubesi tarafından gönderilen tebrik mesajında şöyle denildi: “Ramazan bayramı münasebetiyle Genel Sekretere, Genel Sekreterliğe, Şura Meclisine ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin tüm çalışanlarına en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Allah (azze ve celle)’den sizleri korumasını, hatalarınızı hayra çevirmesini, sizi tüm Iraklıları toplayan bir çadır kılmasını, sizleri hayırlar ve afiyetler içinde kılmasını, sizleri Irak’ın geri dönüşü ve halkının kalkınması için göz nuru kılmasını niyaz ediyoruz. Allah Irak’tan ve tüm Müslüman beldelerinden kederi kaldırsın.

HEYET Net

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