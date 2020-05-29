Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi’nden İnsani Yardım Çalışmaları

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi, Mayıs ayında bazı sosyal ve insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi. Kerkük Şubesi tarafından gerçekleştirilen söz konusu çalışmalardan en önemlileri şunlardır:

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, Kerkük şehrinde hiçbir gelire sahip olmayan ihtiyaç sahibi bir ailenin kirasını ödedi.

Yine Kerkük Şubesi, 2 hasta kadının tedavi olması için yardım sağlayarak ilaçlarını tedarik etti.

Öte yandan Kerkük Şubesi, Kerkük şehrinde ihtiyaç sahibi 10 göçmen aileye gıda kolisi dağıttı.

Yine Irak’ın geçtiği bu zor süreçte hiçbir gelire sahip olamayan dul ve yetim 5 ihtiyaç sahibi aileye Kerkük Şubesi tarafından maddi destek yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi tarafından yapılan bu insani yardım çalışmaları, gücü oranında Kerkük şehrindeki insanlara yardım ve destek sağlamaya çalışan şubenin destek faaliyetleri kapsamında gerçekleşmektedir.

HEYET Net

11 total views, 11 views today