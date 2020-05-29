Irak’ın Gündeminden (29.05.2020)

Musul Şehrinin Batısında Yangın: 5 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında dün ikindi saatlerinde iki evde meydana gelen yangın sonucunda 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı Kale mıntıkası yakınlarında iki dairede dün ikindi saatlerinde yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı ve ağır maddi hasarın meydana geldiği rapor edildi.

Kaynaklar, yangının meydana geldiği olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin hangi sebepten dolayı çıktığı henüz bilinmeyen yangının daha fazla büyümesine engel olarak söndürdüklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının önceki gün, Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan Yarmice mıntıkası yakınlarında Dicle nehrinde bir gencin boğularak hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Boğulan diğer bir gencin cesedini arama çalışmaları devam ettiği gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 5457’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 322 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 5457’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 67 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 5104 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 322 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 3 vaka, Bağdat/Resafe 194 vaka, Bağdat/Kerh 27 vaka, ve Tıb şehri 3 vaka, Babil muhafazası 11 vaka, Erbil muhafazası 21 vaka, Necef muhafazası 2 vaka, Süleymaniye muhafazası 16 vaka, Müsenna muhafazası 5 vaka, Zi Kar muhafazası 4 vaka, Vasit muhafazası 6 vaka, Meysan muhafazası 3 vaka, Kerbela muhafazası 22 vaka, Tamim muhafazası 2 vaka, Salahuddin muhafazası 2 vaka, Kadisiye muhafazası 2 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 211,485’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe ve Bağdat/Kerh bölgelerinde korona virüs hastası 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve Tıb şehri 32, Basra muhafazası 10, Necef muhafazası 8, Bağdat/Kerh 7, Erbil muhafazası 4, Bağdat/Resafe 3, Meysan muhafazası 2, Vasit muhafazası 2, Kerbela muhafazası 1 olmak üzere toplam 52 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 5457, hayatını kaybedenleri sayısı 179, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 2971’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Musul Şehrinin Güneyinde Polis Kuvvetleri Hedef Alındı: 3 Ölü 3 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde hükümet polisinin devriye aracını hedef alan iki patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde bir yola tuzaklanan iki ayrı bomba polis kuvvetlerinin devriye aracı dün akşam saatlerinde yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan devriye aracında ağır hasar meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının önceki gün, Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan Yarmice mıntıkası yakınlarında Dicle nehrinde bir gencin boğularak hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Boğulan diğer bir gencin cesedini arama çalışmaları devam ettiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı Kale mıntıkası yakınlarında iki dairede dün ikindi saatlerinde yangın meydana gelmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı ve ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Haşdi Şaabi Milislerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara Haşdi Şaabi milisleri tarafından bugün öğle saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Haşdi Şaabi milisleri bugün öğle saatlerinde Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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