Enbar ve Ebu Garib Şubelerinden İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Enbar Şubesi, Ebu Garib Şubesiyle yardımlaşarak Habbaniye’deki göçmen kampında yaşayan göçmen ailelere maddi yardımda bulunduğu gibi giysi dağıttı.

Enbar Şubesi ile Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım çalışması para dağıtımı ve giysi dağıtımını kapsadı. Söz konusu kampanya kapsamında hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve milislerin düzenledikleri askeri operasyon sonucunda evlerini ve gelir kaynaklarını yitiren kayıpları olan ailelere, yetimlere ve tutuklu yakınlarına para ve giysi dağıtıldı.

Enbar ve Ebu Garib Şubeleri tarafından düzenlenen bu çalışma, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesindeki şube ve birimler tarafından güç yettiği oranda göçmenlere, ihtiyaç sahiplerine, dul ve yetimlere yönelik düzenlenen insani yardım çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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