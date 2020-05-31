Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi’nden Kuranı Kerim Yarışması

Irak’ın kuzeyinde yer alan Tamim muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Havice Şubesi, Kerkük Üniversitesinden 50 öğrencinin katılım gösterdiği ve bir hafta süren Kuranı Kerim yarışması düzenledi. Söz konusu yarışmada Kuranı Kerim’in ahkamına dair seminerler de düzenlendi. Yarışmaya katılan 50 öğrencinin tilavetleri dinlendikten sonra kazanan ilk ona hediyeler verildi.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı karşısında mağdur olan 18 aileye maddi yardımda bulundu.

Havice Şubesi tarafından düzenlenen bu çalışma, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesindeki şube ve birimler tarafından güç yettiği oranda göçmenlere, ihtiyaç sahiplerine, dul ve yetimlere yönelik düzenlenen insani yardım çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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