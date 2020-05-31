Irak’ın Gündeminden (31.05.2020)

Diyala Muhafazasında Eş Zamanlı Operasyonlar: 16 Sivil Tutuklandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinde yer alan bazı mıntıkalarda dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sivillerden 16 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Bakuba şehrinin çeşitli mıntıkalarına eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terörle suçlanan sivillerden 16 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 6179’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 306 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 6179’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 66 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 5644 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 12’si sağlık ekiplerinden olmak üzere 306 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 29 vaka, Bağdat/Resafe 96 vaka, Bağdat/Kerh 60 vaka, ve Tıb şehri 12 vaka, Babil muhafazası 16 vaka, Erbil muhafazası 5 vaka, Necef muhafazası 2 vaka, Süleymaniye muhafazası 6 vaka, Müsenna muhafazası 9 vaka, Vasit muhafazası 32 vaka, Meysan muhafazası 13 vaka, Kerbela muhafazası 20 vaka, Diyala muhafazası 4 vaka, Salahuddin muhafazası 2 vaka, Ninova muhafazası 1 vaka, Duhok muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 211,485’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Kerbela, Vasit ve Meysan bölgelerinde korona virüs hastası 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve Tıb şehri 8, Basra muhafazası 19, Necef muhafazası 3, Bağdat/Kerh 6, Zi Kar muhafazası 7, Bağdat/Resafe 15, Diyala muhafazası 4, Kerbela muhafazası 3 olmak üzere toplam 66 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 6179, hayatını kaybedenleri sayısı 195, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 3110’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Tikrit Şehrinin Güneyinde Polis Kuvvetleri Hedef Alındı: 6 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde polis kuvvetlerinin güvenlik noktasına Cumartesi günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra kazasının güneyindeki Mutesem nahiyesine bağlı Sayuye mıntıkasında polis kuvvetlerine bağlı denetim noktasına IŞİD örgütü tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tikrit Şehrinin Güneydoğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 3 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi Tikrit şehrinin güneydoğusunda bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin denetim noktasına IŞİD örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Haşdi Şaabi Heyeti’ne dayandırdığı habere göre Tikrit şehrinin güneydoğusunda yer alan Yesrib nahiyesine bağlı Tel Zeheb mıntıkasında Haşdi Şaabi milisleirnin denetim noktasına bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının dün, Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra kazasının güneyindeki Mutesem nahiyesine bağlı Sayuye mıntıkasında polis kuvvetlerine bağlı denetim noktasına IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Zi Kar ve Basra Muhafazalarında 2 İntihar Vakası

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında bugün sabah saatlerinde güvenlik güçlerinden 1 kişinin intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde bir kişinin daha intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Haber ajanslarının Zi Kar Operasyon Komutanlığına dayandırdığı haberine göre Nasiriye şehrinin ortasında bir güvenlik görevlisi bugün sabah saatlerinde evinde kendi kafasına sıkarak intihar etti. Kaynaklar olay yerine gelen güvenlik güçlerinin intihar nedenlerini bulmak için soruşturma başlattıklarını aktarırken olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümetin güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan kazalardan birinde 30 yaşlarında bir hükümet görevlisi bugün sabah saatlerinde kafasına sıkarak intihar etti. Olay hakkında başka detay verilmedi.

Irak’ta intihar vakalarının 2003 Amerika işgalinden sonra arttığı ve işgal öncesinde Irak’ta böyle bir problemle karşılaşılmadığı biliniyor. Uzmanlar gençler arasında intiharın artması problemine yaşam standartlarının düşmesi, işsizlik, reform ümitlerinin yitirilmesi, eğitim zayıflığı, hükümet ihmali sonucunda cehaletin artması, Milli Eğitim Bakanlığında yolsuzluğun artması gibi sorunları sebep gösteriyor.

Diyala ve Ninova Muhafazalarında İki Farklı Olay: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda bugün öğle saatlerinde 2 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında bir arabanın bagajında oynayan 2 çocuğun boğularak hayatlarını kaybettikleri gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mansuriye nahiyesi yakınlarında Arabede köyü çevresinde El-Halis nehrinde oynayan 2 çocuk bugün öğle saatlerinde boğularak hayatlarını kaybetti. Söz konusu hayatlarını kaybeden çocuklardan birinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı ifade edilirken diğer cesedin arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında yer alan Nehrevan mahallesinde arabanın bagajında oynayan 2 çocuğun havasızlıktan hayatlarını kaybettikleri kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada çocukların ailesinin bu durumdan haberi olmadıkları, bagajın üstlerine kilitlendiği ve oksijen yetersizliğinden can verdikleri ifade edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin söz konusu olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine giden ambulans araçlarının cesetleri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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