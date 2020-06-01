Irak’ın Gündeminden (01.06.2020)

Salahuddin ve Süleymaniye Muhafazalarında Geniş Tarım Alanları Kundaklandı

Salahuddin ve Süleymaniye muhafazalarında dün akşam saatlerinde buğday ve arpa tarlaları İran’a yakın silahlı milisler tarafından ateşe verildiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Salahuddin muhafazasının kuzeyinde yüzleri maskeli silahlı milisler dün akşam saatlerinde buğday tarlalarını kundakladı.

Yine kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamada Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Şarkat kazasının güneyindeki El-Hasem ve Sabha mıntıkalarında geniş tarım alanlarının kundaklandığı ifade edildi.

Yine kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Irak Kürdistanı’nda yer alan Süleymaniye muhafazasında onlarca hektarlık tarım alanları silahlı milisler tarafından kundaklandı.

Kaynakların görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Süleymaniye muhafazasında yer alan Kelar kazasındaki Taze Di köyünde bir çiftçinin tarlasında yangın meydana geldi. Sonra bu yangın diğer tarlalara doğru genişledi.

Kaynaklar, Süleymaniye ve Salahuddin muhafazalarında söz konusu kundaklanan tarım arazilerine ulaşan sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının yangınlara müdahale ettiği ve birkaç saat içerisinde yangını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Söz konusu olaylarda ölen yada yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.

Geçtiğimiz ayın başında itibaren İran’a yakın silahlı mezhepçi milisler tarafından birçok tarım arazisinin kundaklandığı bilinmektedir. Bu olayların ardında Irak’ın ekonomisini ve Iraklıların gücünü vurmak ve İran’ın ekonomisine hizmet etmek için habis planlar yatmaktadır.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 6439’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 260 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 6439’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 46 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 5371 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 260 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 24 vaka, Bağdat/Resafe 58 vaka, Bağdat/Kerh 35 vaka, Tıb şehri 2 vaka, Babil muhafazası 26 vaka, Zi Kar muhafazası 2 vaka, Necef muhafazası 7 vaka, Süleymaniye muhafazası 24 vaka, Müsenna muhafazası 21 vaka, Vasit muhafazası 7 vaka, Meysan muhafazası 31 vaka, Kerbela muhafazası 20 vaka, Diyala muhafazası 2 vaka, Salahuddin muhafazası 7 vaka, Enbar muhafazası 1 vaka, Duhok muhafazası 4 vaka, Kadisiye muhafazası 9 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 211,485’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Kerkük, Süleymaniye, Diyala ve Meysan bölgelerinde korona virüs hastası 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 56 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 6439, hayatını kaybedenleri sayısı 205, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 3156’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Musul Şehrinin Batısında Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 4 Ölü veya Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde askeri aracı hedef alan patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Mahmur kazasına bağlı Cebel Karav mıntıkasında bir yola tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde hükümet ordusunun 14. Alay kapsamındaki komanda grubuna ait askeri araç geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken askeri araçta ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin batısında yer alan Nehrevan mahallesinde arabanın bagajında oynayan 2 çocuğun havasızlıktan hayatlarını kaybetmelerini tanık oldukları biliniyor. Yine Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara Haşdi Şaabi milisleri tarafından bugün öğle saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği gelen bilgiler arasında. Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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