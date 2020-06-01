Mezhepçi Milisler Diyala Muhafazasında Hakimiyet Kurmaya ve Demografik Değişim Sağlamaya Çalışmaktadır

Irak 20 yıldan fazla bir süredir birçok kriz yaşamıştır. Bu durum, basit vatandaşı etkileyen hayatın tüm alanlarına yansımaktadır. Bununla beraber siyasi vakanın dağılması, güvenlik ve istikrarın bozulması, genel anlamda dünya ekonomisini felç eden korona virüsün yayılması söz konusudur. Irak’ın bu krizlerden kurtulması için nasıl bir çözüm olacağı soruları karşımızda durmaktadır.

Diyala muhafazasının durumu, Irak’ın diğer muhafazalarının durumundan farksızdır. Diyala muhafazasındaki işlerin idaresi için yarışan, halkın kaynaklarını paylaşan, başta İran rejimi olmak üzere dış güçlerin projelerini hayata geçiren, bölgedeki tüm halkın hayatını tehdit eden çatışmanın şiddetinden kaçmak için yüzlerce aileyi evlerini terk etmeye mecbur bırakan vahşi suç ve şiddeti, insan hakları ihlallerini artıran silahlı mezhepçi milislerin hakimiyeti sayesinde Diyala muhafazası kötü bir vaka yaşamaktadır.

2 aydan beri neredeyse her gün Irak-İran sınırında yer alan Diyala muhafazası, keskin nişancı saldırılarının, silahlı saldırıların, suikastların, patlamaların, havan toplarıyla, sivil yerleşim bölgelerini hedef alan katyuşa füzeleriyle rastgele bombardımanların artması karşısında şiddet olaylarına tanık olmaktadır. Hükümetin muhafazada güvenliği sağlama dosyası idaresinde bir çarpıklık dikkat çekmektedir.

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda ve kuzeydoğusunda yer alan El-Vakf, El-Abara, Haddul Ahdar, Zagniye, Zahra, mıntıkaları, mezhepçi milislerin düzenlediği rastla bombardımanlara ve şiddet olaylarına en çok tanık olan mıntıkalardır. Söz konusu saldırı ve şiddet olaylarında bölge halkından onlarca insan hayatını kaybetmekte, 150’den fazla aile daha güvenli bölgelere göç etmektedir.

Bu bağlamda ismini açıklamak istemeyen Diyala Muhafazası Meclisi yetkilisi, yaptığı basın açıklamasında şunları söylemektedir: “Birçok aile şuanda, hükümete bağlı güvenlik kuvvetlerinin başarısızlığı, artan şiddet olaylarına engel olamaması nedeniyle Bakuba şehrinin kuzeyinde ve kuzeydoğusundaki mıntıkalardan ve köylerden göç etmeye hazırlanıyor. Bu bölgelerdeki halk, korku, endişe hali yaşamaktadır. Özellikle, bombardıman ve silahtan başka bir ses duyulmayan geceleri. Hükümete bağlı güvenlik güçleri, bölgede güvenlik ve istikrar sağlamak, vatandaşların korumasını sağlamak hususunda başarısız olmuştur. Mustafa Kazimi hükümetinin İçişleri Bakanı Osman El-Ganimi’nin birkaç gün önce muhafaza meclisini ziyaret esnasında halkın yaşadığı güvenlik problemleri ve krizler kendisine iletilmesine rağmen İçişleri Bakanı Osman El-Ganimi herhangi bir adım atmamıştır şuana kadar.”

Diğer yandan İnsan Hakları Komiserliği, Diyala muhafazasının tanık olduğu kötüleşen durumu, bunun vatandaşlara yansımasını endişeyle takip ettiklerini vurgulamaktadır. Diyala İnsan Hakları Komiserliği Ofisi Müdürü Salah Mehdi şunları söylemektedir: “El-Abara, El-Azim, Rif Hanikin mıntıkaları, sivillerden onlarcasının hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan bir dizi güvenlik ihlaline tanık olmuştur. Aynı şekilde halkın korku ve endişe içinde yaşamasına sebebiyet vermiştir. Hükümetin ve güvenlik birimlerinin halkı koruma görevini yerine getirmemesi karşısında işlenen insan hakları ihlalleri ve güvenlik ihlalleri nedeniyle yeni bir göç dalgası korkuları söz konusudur.”

Yine Diyala muhafazası meclis üyesi Fırat Et-Temimi güvensiz ve istikrarsız bir şekilde yaşayan halkın güvenliğinin sağlanmadığına dikkat çekerek bunun nedeninin, bugüne kadar yapılmayan, kanın durdurulması için gerekli önlemleri almayı gerektiren güvenlik ihlalleri olduğunu vurguladı.

Diğer yandan Diyala muhafazasındaki aşiret liderleri, bölge halkının korku hali yaşadığına dikkat çekerek silahlı mezhepçi milisleri geceleyin hayalet bölgelere dönüştüren mıntıkalarından uzaklaştırılmalarını talep etti. Aynı şekilde Diyala muhafazası aktivistlerinin paylaştığı videoda, milislerin hakimiyeti, şiddet olaylarının artması, rastgele bombardıman neticesinde halkın yaşadığı problemler gözler önüne serildi. Öte yandan İran’ın Feylakul Kudüs grubuna yakın milislerin komutanlarının fotoğrafları paylaşıldı.

Ziraat Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında Diyala muhafazasında buğday ve arpa tarlalarını hedef alan kundaklamaların Irak’taki tarım arazilerinden %4’ünü yok ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Diyala muhafazasında hurma, meyve, buğday, arpa tarlalarından yüzlerce hektarı yok eden son yangının onlarca çiftçiye ağır maddi hasara neden olduğu vurgulandı.

Irak’ın Amerika tarafından 2003 yılında işgal edilmesinden itibaren her alanda birçok felakete, sorun ve probleme tanık olmasına rağmen Diyala muhafazasının her gün yaşadığı problemler halkın korku ve endişe yaşamasına neden olmaktadır. Bölge halkı bu olaylardan, muhafazadaki tüm bölgeleri ele geçirmeye çalışan, İran’ın çıkarları için demografik değişim sağlamaya çalışan mezhepçi milisleri sorumlu tutmaktadır.

HEYET Net

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