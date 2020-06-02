Irak’ın Gündeminden (02.06.2020)

Nasiriye Şehri Göstericileri İl Binasına Saldırdı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrindeki göstericiler, hükümetin yeni reformlar gerçekleştirmesini ve ülkedeki yolsuzlukla mücadele etmesini talep etmek için düzenledikleri gösteride kötü kamu hizmetlerini protesto ederek İl Binasına saldırdı.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehri göstericilerinden ve protestocularından şehit olanların yakınlarından onlarca kişi Zi Kar İstinaf Mahkemesi Binası önünde gösteri düzenleyerek göstericileri öldürmekle suçlanan kişilerin adalet karşısına çıkartılmasını talep etti.

Haber ajansları söz konusu göstericilerden birinin şu sözlerini aktardı: “Bizim tekrardan bugün gösteri düzenlememiz adalet sağlanmadan aylar geçmesi nedeniyledir. Bizim isteklerimiz yerine getirilinceye dek gösterilerimize devam edeceğiz.”

Kerkük Şehrinin Kuzeybatısında Askeri Araç Hedef Alındı: 4 Ölü veya Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeybatısında bugün öğle saatlerinde ordu kuvvetlerinin askeri aracını hedef alan patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan Serkeran nahiyesindeki Kerav köyü yakınlarında bir yola tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde hükümet ordusunun askeri aracı geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Bir Hafta Önce Kaybolan Gencin Çürümüş Cesedi Bulundu

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bir haftadır kayıp olan bir gencin çürümüş cesedi, bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Zi Kar Polis Komutanlığı kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre bir hafta önce kaybolan 23 yaşında bir gencin cesedi Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Su projesi çevresinde Nasiriye Tuğla Fabrikası yakınlarında güvenlik güçleri tarafından çürümüş bir şekilde bulundu.

Kaynaklar, söz konusu gencin Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Şarkat kazası sakinlerinden olduğunu, yaklaşık bir hafta önce kayıp olduğu bilgisi verildiğini açıkladı. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildirilirken olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri ifade edildi.

Zi Kar muhafazasının bugün, Nasiriye şehrindeki göstericilerin, hükümetin yeni reformlar gerçekleştirmesini ve ülkedeki yolsuzlukla mücadele etmesini talep etmek için düzenledikleri gösteride kötü kamu hizmetlerini protesto ederek İl Binasına saldırmalarına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 7387’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 519 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 7387’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 352 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 5905 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 519 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 254 vaka, Bağdat/Resafe 145 vaka, Bağdat/Kerh 166 vaka, Tıb şehri 39 vaka, Babil muhafazası 9 vaka, Necef muhafazası 21 vaka, Süleymaniye muhafazası 28 vaka, Müsenna muhafazası 8 vaka, Erbil muhafazası 1 vaka, Meysan muhafazası 34 vaka, Kerbela muhafazası 31 vaka, Diyala muhafazası 5 vaka, Ninova muhafazası 7 vaka, Duhok muhafazası 6 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 238,251’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Babil, Vasit, Müsenna bölgelerinde korona virüs hastası 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 352 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 7387, hayatını kaybedenleri sayısı 235, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 3507’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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