2017 Yılından İtibaren Enkaz Altında 5200 Ceset Çıkartıldı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ ve sol yakalarında hükümet kuvvetlerinin ve milislerin düzenlediği askeri operasyon sonucunda yıkılan ev ve binaların enkazları altında yarısından fazlası sivil olan 5200 cesedin çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajanslarının ismini paylaşmak istemeyen bir hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre Musul Belediyesine bağlı Ceset Çıkartma Komitesi, 2017 yılının Temmuz ayında Ninova muhafazasının tanık olduğu askeri operasyonun son bulmasından itibaren 5200 ceset çıkarttı. Söz konusu cesetlerden 2660’ının enkaz altında can vermiş sivillere ait olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, Ninova valisi Necm El-Ceburi’nin Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Kadim mıntıkada enkaz kaldırmak için askeri mühendislik desteği onayı aldığını ve antik mıntıkaların korunması için yapılan çalışmaları gözlemleyecek uzmanlar atadığını açıkladı.

Bu bilgiler, Ninova muhafazasındaki yerel yetkililerin başta kadim şehir olmak üzere yıkılan evlerin enkazlarından cesetlerin çıkartılması çalışmalarının bitmediğini vurguladıkları bir zamanda geldiği biliniyor. Halk, Dicle nehri boyunca yer alan bazı mahallelerde ve Nuri Kebir Camii çevresinde uluslararası koalisyon desteğiyle hükümet kuvvetlerinin ve milislerin düzenlediği askeri operasyon sonucunda yıkılan ev ve binaların enkazlarında hala cesetlerin bulunduğunu vurguluyor.

HEYET Net

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