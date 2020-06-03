Başkent Bağdat’ın Güneyinde Bir Genç Kendini Asarak İntihar Etti

Başkent Bağdat’ın güneyinde dün akşam saatlerinde bir gencin kendisini asarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan basın açıklamasına göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Mahmudiye kazası kapsamında bir genç dün akşam saatlerinde odasında kendisini asarak intihar etti. Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta intihar vakalarının 2003 Amerika işgalinden sonra arttığı ve işgal öncesinde Irak’ta böyle bir problemle karşılaşılmadığı biliniyor. Uzmanlar gençler arasında intiharın artması problemine yaşam standartlarının düşmesi, işsizlik, reform ümitlerinin yitirilmesi, eğitim zayıflığı, hükümet ihmali sonucunda cehaletin artması, Milli Eğitim Bakanlığında yolsuzluğun artması gibi sorunları sebep gösteriyor.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan Karade mıntıkasında bir mürekkep deposu ve kırtasiyede yangın çıkmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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