Irak Müslüman Alimler Heyeti El-Kazimi Hükümetindeki Askeri Yetkililerin Açıklamalarının Hakikatini Ortaya Koydu

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, El-Kazimi hükümetinde ve hükümet ordusunda görevli bazı askeri yetkililerin yaptığı açıklamalar hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Terörle mücadele adı altında Amerika kuvvetlerinin ve Amerika’nın müttefiklerinin kuvvetlerinin desteği, koruması ve hava desteğiyle hükümet kuvvetlerinin ve milislerin ülkenin batı ve kuzeyinde düzenlediği savaşlar, füze, top ve benzeri ağır silahların kullanılması neticesinde 2012 yılından beri bazı muhafazaların birçok musibet ve trajedi yaşamasına, bu kuvvetlerin birçok insanın hayatını kaybetmesine, şehirlerde kanların akmasına, sivillerin evlerinin yıkılmasına sebep olmasına, hala akıbetlerinin ne olduğu bilinmeyen binlerce gencin bu savaşlara katılan milisler tarafından kaçırılmasına rağmen bu savaşlara katılan kesimler tarafından sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam etmektedir. Bu açıklamaların sonuncusu da henüz tamamlanmamış El-Kazimi hükümetinin Savunma Bakanı Es-Suri ve milisler tarafından desteklenen Enbar Operasyon Komutanı tarafından yapılan açıklamalardır ki batı ve kuzey muhafazaları hedef almakta, bu bölgelerdeki insanları terörist olarak itham etmekte, ailelerinden IŞİD örgütüne üye olanların varlığı iddia edilerek göçmen çocuk ve kadınların evlerine geri dönmelerine engel olmaya teşvik etmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada Başkent Bağdat’ın batısında, Musul şehrinde, Enbar muhafazasında yer alan mıntıkalarda işlediği birçok suçla bilinen, hakim partilerden birinin koruması altında olduğu için hükümetin sessiz kaldığı bir diğer kişinin, göçmen ailelerin teröristlerle yardımlaştığını iddia etmekte olduğuna dikkat çektikten sonra bunun yanı sıra ancak hasta kalplilerin inanacağı daha birçok suçlama öne sürmekte, bununla da yetinmeyip yargısız, soruşturmasız kanunsuz bir şekilde göçmenler hakkında hüküm çıkartmakta, ona izin verilmeyen alanlarda askeri kimliğinin üstüne çıkmakta, bu konularda hukukun karakterini görmezlikten gelmekte olduğunu vurguladı. Aynı zamanda askeri komutanın tehditler savurduğu, hiçbir gerçekliğe sahip olmayan suçlamalarla masumları tehdit ettiği ülkede hukuk ve adaletin olduğu yalanını ortaya çıkarmakta olduğunun altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Kendilerinden daha üstünlere dostluklarını ispat etmek amacı taşıyan bu kişiler tarafından Ebu Garib, Et-Taci’de (Bağdat Kemerinde) güvende olan insanların evlerini hedef alan ve ordu ve milislerin hakimiyetindeki bölgelerde birçok kişinin ölmesine neden olan suç olaylarına maruz kalan vatandaşları korumada başarısız olduktan sonra yapılan bu açıklamalar şiddetle kınanmalıdır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra açıklamada bu kişilere ve benzerlerine seslenerek eğer sizler gerçek komutanlar olsaydınız yıllardan beri evlatları kaybolan ve tasfiye edilen binlerce ailenin acılarını terk etmezdiniz, onların akıbetlerini ortaya çıkartmak için çalışırdınız, suçlu kimseler hakkında mahkeme kurulmasını talep ederdiniz, göçmen kamplarındaki çocukları, kadınları ve yaşlıları tehdit etmek yerine bu suçlardan kimlerin sorumlu olduklarını ortaya koyardınız ifadelerini kullandıktan sonra ancak sizler, makamlarında kalmak için işgalin getirdiği kimselerin faydalandığı mezhep çatışması oluşturma noktasında sizin için yazılanı yerine getirmek için çalışan ucuz kuklalarsınız dedi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi: “Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, batı ve kuzeybatıdaki kardeşleriyle dayanışan, geçtiğimiz birkaç gün içinde mezhepçi parti ve mezhepçi milis gruplarının daireleri tarafından düzenlenen, basın kampanyaları ekseninde ortaya çıkan habis amaçların ve gayelerin icra edildiği bu mıntıkaların haklarını hedef alan açıklamaları ve tavırları ortaya çıkartan Iraklıların bu asil duruşlarını takdir ediyoruz. Iraklıların bu yüce duruşu, Irak milli şuurunu ortaya çıkartmış, hükümetlerin sahteliklerini, mezhepçiliği aşılamak ve yönetimde ve menfaatlerinde devam etmek için mezhepçiliği yol olarak kullanma girişimlerini gözler önüne sermiştir.”

HEYET Net

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