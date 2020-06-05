Irak’ın Gündeminden (04.06.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 8168’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 781 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 8168’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 587 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 8585 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 781 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 41 vaka, Bağdat/Resafe 262 vaka, Bağdat/Kerh 109 vaka, Tıb şehri 66 vaka, Babil muhafazası 33 vaka, Necef muhafazası 19 vaka, Süleymaniye muhafazası 46 vaka, Müsenna muhafazası 18 vaka, Erbil muhafazası 6 vaka, Meysan muhafazası 35 vaka, Kerbela muhafazası 11 vaka, Salahuddin muhafazası 35 vaka, Kadisiye muhafazası 7 vaka, Zi Kar muhafazası 28 vaka, Diyala muhafazası 8 vaka, Enbar muhafazası 5 vaka, Duhok muhafazası 52 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 238,251’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Süleymaniye, Erbil, Babil, Basra, Meysan, Müsenna bölgelerinde korona virüs hastası 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve Bağdat/Resafe 260, Bağdat/Kerh 219, Tıb 25, Necef 6, Basra 7, Süleymaniye 12, Duhok 2, Diyala 2, Kerbela 13, Meysan 2, Babil 2, Zi Kar 33, Divaniye 3 olmak üzere 587 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 8168, hayatını kaybedenleri sayısı 256, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 4095’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Basra Muhafazasındaki Kazada Bir Aileden 9 Ölü veya Yaralı

Irak’ın güneyinde yer alan Basra muhafazasında bir mıntıkada dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda bir aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Irak’ın güneyinde yer alan Basra muhafazasındaki Er-Remile mıntıkasında bir araç aşırı hız yapması sonucunda dün akşam saatlerinde kaza yaptı. Söz konusu kaza sonucunda bir aileden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının geçtiğimiz hafta, Basra muhafazasının kuzeyinde yer alan Harise kazasındaki Karma Ali mıntıkasında iki aşiret arasında tekrardan çatışmaların başlamasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 4 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesindeki El-Islah köyü yakınlarında IŞİD örgütü bir bahçeye bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir aileden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mansure nahiyesi yakınlarında El-Halis nehri çevresinde oynayan 2 çocuğun boğularak hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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