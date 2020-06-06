Beyrut İmam Ebi Talib Bin Ali Camii İmam ve Şeri Kadı Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Lübnan’ın Beyrut Şehrinde İmam Ebi Talib Bin Ali (radiyallahu anh) camii imamı ve şeri kadı Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan taziye açıklaması şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 11 Şevval 1441 – 03 Haziran 2020 Çarşamba günü uzun bir hastalık döneminden sonra 75 yaşında hayatını kaybeden Lübnan’ın Beyrut Şehrinde İmam Ebi Talib Bin Ali (radiyallahu anh) camii imamı ve şeri kadı Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah) 1945 yılında Bekaa muhafazasında yer alan Batı Bekaa mıntıkasında Ravda köyünde dünyaya geldi.

Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah) İslami meselelere yaptığı desteklerle, Filistin ve Kudüs meseleleri, Irak kuşatıldığında, savaş başladığında ve kuşatıldığında Irak meseleleri için gösterilere ve protestolara katılma kampanyaları düzenlemekle biliniyor. Şöyle ki imamı olduğu camii açıyordu, bu meselelerle ilişkili aktiviteleri camiinde ağırlıyordu. Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah) amel eden bir alim, adalet sahibi bir kadıydı. Allah (azze ve celle)’ye davet ederdi. Beyrut şehrinde ilim ve bilginin yayılmasında katkıları söz konusudur. Şöyle ki evi, özellikle emekli olduktan ve kendini tamamen ilim talebelerine hasrettikten sonra ilim ehline ve ilim talebelerine açıktı. Öte yandan ahlakı ve insanlara karşı hoşgörüsüyle bilinirdi.

Allah (azze ve celle) Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilim, eğitim ve davet alanında yaptığı çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı onu mağfiret, rahmet ve rıdvanla mükafatlandırsın, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, ilmini naim cennetlerine ulaştıran bir sebep kılsın, Lübnan’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

04 Haziran 2020

12 Şevval 1441

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