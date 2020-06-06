Irak Müslüman Alimler Heyeti: İşgal Sonrası Irak Hükümetleri İngiliz Askerlerinin İnsan Hakları İhlallerinde ve İşlediği Suçlarda Ortaktır

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Irak’ta savaş suçu işleyen İngiliz askerlerden bu suçların düşürülmesi hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Uluslararası Ceza Mahkemesinin İngiliz askerlerin Amerikalı kuvvetlerle birlikte, Irak savaşı ve Irak’ın işgal edilmesi sürecinde savaş suçları işlediklerini gösteren delilleri onaylamasına ve İngiltere Yüksek Mahkemesinin 14/12/2017’de İngiliz kuvvetlerinin Irak’taki sivillerle vahşi bir şekilde ve aralarında sivilleri kameraya almak, sırtlarında yürümek, hiçbir gerekçe olmadan sadece eğlence amaçlı tutuklulara eziyet etmek ve onları küçük düşürmek de olan gayri insani bir davranış içerisine girdiğini doğrulamasına rağmen birkaç gün önce İngiltere Mahkemesi, 2003-2009 yıllarında Irak’ta savaş suçlarında ve insani suçlarda parmağı olan askerlerinden bu suçlamaları düşürdüğünü duyurdu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada söz konusu suçlamaların düşürülmesinin, bu mahkemenin tüm şikayetleri uzaklaştırmasından, sadece yargının siyasileştirilmesine ve bağımsızlığının yok edilmesine ve İngiltere’nin iddia ettiği insan hakları savunusu yalanının ortaya çıkmasına sevk eden siyasi karara uymak için haksız bir şekilde düşürülmesinden sonra zayıf argümanlarla gerçekleştiğinin altını çizdi. Bunun ise, daha önce İngiliz kuvvetlerinin gerekçesiz adam öldürmek, eğlence amaçlı işkence yapmak, tecavüz, vehmi idam ekseninde korku salmak gibi savaş suçu ve insan hakları ihlalleri işlediklerini doğrulayan delilleri onaylayan Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını etkileyeceğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Daha önce Savunma Bakanlığının bu suçların soruşturulmasını durdurma, kimsenin mahkemeye sunulmaması kararıyla bu suçlar suçu işleyen kişilerden düşürüldü. Sonra bu suçları kınamak için gayret eden insan hakları savunucularından önemli bir avukat görevden alındı, 2017 yılında kötü davranış argümanıyla Birleşmiş Milletlere bağlı mahkeme tarafından avukatlık işinden mahrum bırakıldı. İngiliz askerleri tarafından insan hakları ihlallerine maruz kalan bazı Iraklılara tazminat ödenmesi 2012 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından onaylanmasına rağmen suçlamaların İngiliz askerlerini aşağılama gerekçesiyle düşürüldü.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, İngiltere hükümetinin masum insanları tutuklayarak, tecavüz ederek, haklarında çeşitli işkenceler uygulayarak, masum insanları kasıtlı bir şekilde katlederek Irak’ta savaş suçu işleyen kuvvetlerini örtmeye çalışmasını şiddetli bir dille kınıyoruz. Aynı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesini adil bir soruşturmaya, kurbanlara insaf etmeye, bu suçlardan sorumlu siyasilerin kararlarına ve siyasi kararlara boyun eğmemeye çağırıyoruz. Çünkü bu kişiler ya bu suçun işlenmesine izin verdiler ya da bu suçların işlenmesine göz yumdular. Irak Müslüman Alimler Heyeti, işgalden sonra gelen Irak hükümetlerinin bu suçlara ortak olduğunu vurgulamaktadır.”

HEYET Net

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