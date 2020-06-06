Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Beyrut İmam Ebi Talib Bin Ali Camii İmam ve Şeri Kadı Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 11 Şevval 1441 – 03 Haziran 2020 Çarşamba günü uzun bir hastalık döneminden sonra 75 yaşında hayatını kaybeden Lübnan’ın Beyrut Şehrinde İmam Ebi Talib Bin Ali (radiyallahu anh) camii imamı ve şeri kadı Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah) 1945 yılında Bekaa muhafazasında yer alan Batı Bekaa mıntıkasında Ravda köyünde dünyaya geldi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah)’ın İslami meselelere yaptığı desteklerle, Filistin ve Kudüs meseleleri, Irak kuşatıldığında, savaş başladığında ve kuşatıldığında Irak meseleleri için gösterilere ve protestolara katılma kampanyaları düzenlemekle bilindiğine dikkat çekildi. Öte yandan açıklamada Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah)’ın imamı olduğu camii açtığına, bu meselelerle ilişkili aktiviteleri camiinde ağırladığına vurgu yapıldı. Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah)’ın amel eden bir alim, adalet sahibi bir kadı, Allah (azze ve celle)’ye davet eden bir davetçi olduğu ifade edildikten sonra Beyrut şehrinde ilim ve bilginin yayılmasında katkılarına dikkat çekildi. Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur (rahimehullah)’ın evinin, özellikle emekli olduktan ve kendini tamamen ilim talebelerine hasrettikten sonra ilim ehline ve ilim talebelerine açık olduğu ve bunun yanı sıra ahlakı ve insanlara karşı hoşgörüsüyle bilindiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Zekeriya Ömer El-Gandur’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilim, eğitim ve davet alanında yaptığı çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı onu mağfiret, rahmet ve rıdvanla mükafatlandırsın, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, ilmini naim cennetlerine ulaştıran bir sebep kılsın, Lübnan’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

44 total views, 6 views today