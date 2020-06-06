Irak’ın Gündeminden (06.06.2020)

Basra Şehrinin Güneybatısında Trafik Kazası: 4 Ölü veya Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneybatısında dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Basra Muhafazası Trafik Müdürü Adil Fayyad’a dayandırdığı habere göre Basra şehrinin güneybatısında yer alan limana bağlantı yolda dün sabah saatlerinde bir tır ile araç arasında kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Kadın Kocası Tarafından Öldürüldü

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün sabah saatlerinde bir kadının kocası tarafından öldürüldüğü ve kadının kardeşinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Bunuk mıntıkası kapsamında bir kadın kocası tarafından dün sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Öte yandan kadının kardeşinin birkaç bıçak darbesiyle yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve katili yakaladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın geçtiğimiz Perşembe günü şehrin doğusunda ve kuzeydoğusunda iki dairede, bir işyerinde ve bir de ilaç deposunda olmak üzere 4 ayrı yerde yangın çıkmasına tanık olduğu biliniyor.

Vasit Muhafazasının Güneyinde Trafik Kazası: 2 Ölü

Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrinin güneyinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden bir komutanın ve bir albayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kut şehrinin güneyinde Kut şehrini Amara şehrine bağlayan yolda dün öğle saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazada Haşdi Şaabi milislerinde bir komutanın ve bir albayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ramadi Şehrinin Batısında Patlama: Haşdi Enbar Kuvvetlerinden 3 Kişi Yaralandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında dün ikindi saatlerinde Haşdi Enbar kuvvetlerinin aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Enbar kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan bir mıntıkada dün ikindi saatlerinde Haşdi Enbar kuvvetlerinin aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Enbar kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 9846’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1006 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 9846’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 235 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 9642 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1006 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 96 vaka, Bağdat/Resafe 274 vaka, Bağdat/Kerh 139 vaka, Tıb şehri 115 vaka, Babil muhafazası 48 vaka, Necef muhafazası 21 vaka, Süleymaniye muhafazası 87 vaka, Kerbela muhafazası 31 vaka, Erbil muhafazası 12 vaka, Vasit muhafazası 42 vaka, Tamim muhafazası 28 vaka, Salahuddin muhafazası 5 vaka, Meysan muhafazası 11 vaka, Zi Kar muhafazası 50 vaka, Diyala muhafazası 3 vaka, Kadisiye muhafazası 24 vaka, Duhok muhafazası 6 vaka, Ninova muhafazası 1 vaka, Müsenna muhafazası 13 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 281,901’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Diyala, Basra, Müsenna bölgelerinde korona virüs hastası 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 235 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 89846, hayatını kaybedenleri sayısı 285, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 4573’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Boğularak Hayatını Kaybeden Vatandaşın Cesedi Çıkartıldı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan mıntıkalarından birinde Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybeden bir gencin cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Kazimiye mıntıkasındaki Dicle nehrinde yüzerken boğularak hayatını kaybeden 30 yaşlarında birinin cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldı.

Başkent Bağdat’ın geçtiğimiz Perşembe günü şehrin doğusunda ve kuzeydoğusunda iki dairede, bir işyerinde ve bir de ilaç deposunda olmak üzere 4 ayrı yerde yangın çıkmasına tanık olduğu biliniyor. Yine dün Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan El-Bunuk mıntıkası kapsamında bir kadının kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve kadının kardeşinin birkaç bıçak darbesiyle yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Diyala ve Başkent Bağdat’ta Eş Zamanlı Operasyonlar: 300’e Yakın Kişi Tutuklandı

Diyala muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara ve Başkent Bağdat’taki bazı mıntıkalara son 24 saat içerisinde hükümetin güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 297 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri son 24 saat içerisinde Başkent Bağdat’ta yer alan bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 247 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonların Başkent Bağdat’ın kuzey çevresinde yer alan Kahire, Ümmü Tabul, Ed-Dore, Ebu Duşeyr, Mansur, Et-Taci mıntıkalarını kapsadığını açıkladı.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamaya göre güvenlik güçleri Diyala muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 50 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı ifade edildi. Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonların Bakuba, Mikdadiye, Ebi Sayda şehirlerinde bazı mıntıkaları kapsadığını açıkladı.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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