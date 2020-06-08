Filistin İslami Cihat Hareketinin Önceki Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Filistin İslami Cihat Hareketinin Önceki Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın vefat etmesi dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, 14 Şevval 1441 – 06 Haziran 2020 Cumartesi günü akşam saatlerinde uzun bir hastalık döneminden sonra 62 yaşında hayatını kaybeden Filistin İslami Cihat Hareketinin Önceki Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) 1958 yılında Gazze şehrinin doğusunda yer alan Şucaiye mahallesinde doğdu. İlk eğitimini doğduğu bölgede aldı. Daha sonra eğitimini tamamlamak için Mısır’a gitti. Zagazig Üniversitesinde iktisat okudu. O sıralarda Şehit Fethi Şikaki (rahimehullah) ile karşılaştı ve beraber Filistin İslami Cihat Hareketini kurdular.

Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) daha sonra Gazze’ye döndü ve İslam Üniversitesinde ders vermeye başladı. İslami davet alanında çokça çalışmalar yürüttü. Bu durum karşısında Siyonist güçler onu üniversitede ders vermekten men etti ve ev hapsi cezası verdi. Bunun sonucunda Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) Filistin’den ayrılmak zorunda kaldı ve 1986 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak için İngiltere’ye gitti. Durham Üniversitesinde 1990 doktorasını tamamladı. Sonra Kuveyt’te bir süre kaldı, ardından İngiltere’ye sonra da Amerika’ya gitti. 1993-1995 yılları arasında Güney Florida Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları hocası olarak görev yaptı. Ardından bu görevini bırakarak Filistin’e dönmek için Suriye’ye gitti. Dr. Fethi Şikaki (rahimehullah) ile bir kez daha görüştü. Cihadi çalışmaları alevlendirmek ve geliştirmek için beraber çalıştılar. Alah’ın kaderiyle aynı yıl Dr. Fethi Şikaki (rahimehullah) şehit oldu ve Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) Filistin İslami Cihat Hareketinin başına geçti ve Genel Sekreteri oldu.

Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) 2003 yılında Amerika tarafından Filistin ve diğer bölgelerdeki direniş liderleriyle sınırlı olan arananlar listesine eklendi. Daha sonra Amerika Federali Soruşturma Ofisi 2017 yılında Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ı arananlar listesine ekledi. 2018 yılında hastalığından dolayı Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) 20 yıl liderlikten sonra Filistin İslami Cihat Hareketi liderliğini bıraktı.

Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) Siyonistlerle mücadelede güçlü kişiliği ve sebatıyla biliniyordu. Siyonist oluşuma karşı silahlı direniş tercihinde devam edilmesi hususunda büyük çaba sarf etti. Siyonist oluşum, 2000 yılında başlayan ikinci Filistin İntifadasında Filistin topraklarındaki birçok cihadi operasyonun sorumlusu olarak Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ı gösterdi.

Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) aynı şekilde Irak direnişini desteklemekle ve Irak’ta işgale karşı milli çalışma komutanlığıyla iyi ilişkileri olmakla tanınıyordu. Şöyle ki Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın, Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) ile iyi ilişkileri söz konusuydu ve bu yolda ikisi arasında yardımlaşma ve işbirliği vardı. Direnişin gereklerinin idaresi konusunda, cihadi sahaların hususiyetinde ve siyasi ittifakların doğasındaki bazı ihtilaf yönleri onların bu ilişkisini zedelemedi.

Allah (azze ve celle) Dr. Ramazan Abdullah Şallah’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, meselesi yolunda yaptıklarından ve gayretlerinden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, sevenlerine sabır ihsan etsin, İslam ümmeti içerisinde onun yerini ümmeti savunan ve onu tehdit eden her türlü tehlikeye engel olan Allah yolundaki mücahitlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

15 Şevval 1441

07 Haziran 2020

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